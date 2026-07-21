Через удари України по НПЗ російським аграріям пропонують заправляти техніку пічним паливом, - росЗМІ

На тлі гострого дефіциту дизельного пального, який загострився після ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, Мінсільгосп РФ запропонував аграріям використовувати для техніки пічне паливо та дизель із підвищеним вмістом сірки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські медіа, зокрема й "Коммерсант".

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Із листа директора департаменту рослинництва Мінсільгоспу РФ Андрія Артикулова від 17 липня випливає, що регіональним органам агропромислового комплексу запропонували оцінити готовність сільгоспвиробників закуповувати пічне паливо та дизель стандартів "Євро-2" і "Євро-3". У міністерстві зазначили, що можливість виробництва такого пального підтвердило російське Міненерго.

Водночас представники аграрної галузі заявляють, що таке рішення підходить лише для застарілої радянської техніки. Сучасні імпортні трактори та комбайни потребують якісного дизельного пального.

Генеральна директорка племінного господарства "Лазаревське" Крістіна Романовська наголосила, що використання пічного пального у сучасній техніці категорично заборонене, оскільки може призвести до серйозних поломок двигунів. За її словами, збільшення вмісту сірки з 0,2% до 1% скорочує ресурс двигуна майже удвічі, а ремонт коштуватиме значно дорожче за будь-яку економію на пальному.

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За даними аналітичної компанії Kpler, у червні обсяги нафтопереробки в Росії скоротилися до 4,1 млн барелів на добу – найнижчого показника за останні роки. Причиною стали регулярні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах.

У спробі наситити внутрішній ринок уряд РФ із 8 липня обмежив експорт дизельного пального. Однак проблеми із забезпеченням аграріїв так і не вдалося вирішити. 17 липня міністерка сільського господарства РФ Оксана Лут визнала, що із постачанням дизеля "на місцях" зберігаються проблеми.

Через дефіцит пального керівництво російських регіонів уже звертається до федеральної влади з проханням збільшити квоти на дизельне пальне, а в окремих областях запроваджують додаткові механізми його розподілу між сільськогосподарськими підприємствами.

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