Росія приховує паливну кризу: дефіцит бензину досяг 35% внутрішнього попиту, - СЗР

Кремль заявляє про покращення ситуації з пальним, однак виробництво бензину покриває лише близько 65% внутрішнього попиту. Ціни на паливо продовжують стрімко зростати.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

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"Підконтрольні кремлю медіа навипередки публікують матеріали про нібито зростання постачань нафтопродуктів, часткове скасування обмежень на АЗС та покращення ситуації у 15 регіонах, включно з Москвою і Санкт-Петербургом. Логіка звична: столицям – насамперед, а іншим доведеться почекати. Риторику підтримали й офіційні заяви російського керівництва, яке запевняє, що ситуація повністю контрольована", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що локальне полегшення в окремих регіонах пояснюється не відновленням виробництва, а банальним адміністративним перерозподілом наявних обсягів пального між територіями та категоріями споживачів.

"Найгірша ситуація зберігається в Тамбовській, Астраханській, Кіровській, Пензенській, Воронезькій, Ростовській, Волгоградській, Оренбурзькій та Ярославській областях, Пермському краї, Чуваській республіці, республіках Мордовія й Удмуртія, а також на тимчасово окупованій території Криму. Для цих регіонів жодної стабілізації не передбачається", - додають у СЗР.

І давать цифри. З 1 по 10 липня середня ціна бензину АІ-92 на АЗС росії зросла до 64,5 рубля за літр, що на 20% більше в річному вимірі. АІ-95 подорожчав до 77,5 рубля (+24%), а АІ-98 злетів до 119,5 рубля за літр, додавши одразу 32% рік до року. Це – ознаки ринку, який руйнується.

За наявними оцінками, у липні виробництво бензину в РФ впало до близько 71,5 тис. тонн на добу, тоді як середній літній попит становить приблизно 110 тис. тонн. Таким чином, внутрішнє виробництво покриває лише близько 65% потреб, а дефіцит сягає майже 38,5 тис. тонн на добу, або близько 35% від загального споживання.

Кремль переходить до ручного розподілу пального

Наявні тенденції свідчать, що російська влада готується не до швидкого подолання паливної кризи, а до управління її наслідками в довгостроковій перспективі.

Пріоритетом Кремля стає забезпечення пальним стратегічно важливих галузей, тоді як інші споживачі можуть зіткнутися з дедалі більшими обмеженнями. На цьому тлі заяви про покращення ситуації виглядають радше елементом інформаційної кампанії, покликаної приховати перехід до вибіркового розподілу ресурсів.

Розрив між офіційними заявами та реальністю зростатиме

У міру поглиблення дефіциту різниця між офіційною риторикою та фактичним станом паливного ринку лише збільшуватиметься.

Це створюватиме додатковий тиск на російську економіку та посилюватиме недовіру населення до здатності влади забезпечити стабільне функціонування навіть базових сфер життя країни.

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