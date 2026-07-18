Россия скрывает топливный кризис: дефицит бензина достиг 35% внутреннего спроса, - СВР

Кремль заявляет об улучшении ситуации с топливом, однако производство бензина покрывает лишь около 65 % внутреннего спроса. Цены на топливо продолжают стремительно расти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки.

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"Подконтрольные Кремлю СМИ наперегонки публикуют материалы о якобы росте поставок нефтепродуктов, частичной отмене ограничений на АЗС и улучшении ситуации в 15 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Логика привычная: столицам — в первую очередь, а остальным придется подождать. Эту риторику поддержали и официальные заявления российского руководства, которое уверяет, что ситуация полностью контролируется", — говорится в сообщении.

В аналитической заметке отмечается, что локальное облегчение в отдельных регионах объясняется не возобновлением производства, а банальным административным перераспределением имеющихся объемов топлива между территориями и категориями потребителей.

"Наихудшая ситуация сохраняется в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях, Пермском крае, Чувашской Республике, республиках Мордовия и Удмуртия, а также на временно оккупированной территории Крыма. Для этих регионов никакой стабилизации не предвидится", — добавляют в СВР.

И приводят цифры. С 1 по 10 июля средняя цена бензина АИ-92 на АЗС России выросла до 64,5 рубля за литр, что на 20% больше в годовом исчислении. АИ-95 подорожал до 77,5 рубля (+24%), а АИ-98 взлетел до 119,5 рубля за литр, прибавив сразу 32% в годовом исчислении. Это — признаки разрушающегося рынка.

По имеющимся оценкам, в июле производство бензина в РФ упало до около 71,5 тыс. тонн в сутки, тогда как средний летний спрос составляет примерно 110 тыс. тонн. Таким образом, внутреннее производство покрывает лишь около 65% потребностей, а дефицит достигает почти 38,5 тыс. тонн в сутки, или около 35% от общего потребления.

Кремль переходит к ручному распределению топлива

Наблюдаемые тенденции свидетельствуют о том, что российские власти готовятся не к скорейшему преодолению топливного кризиса, а к управлению его последствиями в долгосрочной перспективе.

Приоритетом Кремля становится обеспечение топливом стратегически важных отраслей, тогда как другие потребители могут столкнуться со всё более строгими ограничениями. На этом фоне заявления об улучшении ситуации выглядят скорее элементом информационной кампании, призванной скрыть переход к избирательному распределению ресурсов.

Разрыв между официальными заявлениями и реальностью будет расти

По мере усугубления дефицита разница между официальной риторикой и фактическим состоянием топливного рынка будет только увеличиваться.

Это будет создавать дополнительное давление на российскую экономику и усиливать недоверие населения к способности властей обеспечить стабильное функционирование даже базовых сфер жизни страны.

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