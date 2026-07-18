У Росії почали масово продавати АЗС через паливну кризу

У Росії почали масово виставляти на продаж автозаправні станії (АЗС) через паливну кризу, яка охопила практично всі регіони країни.

Як пише The Moscow Times, за останній місяць на маркетплейсах, сайтах оголошень про комерційну нерухомість та корпоративні портали компаній з'явилося понад 150 оголошень про продаж заправок.

При цьому заправки продають як приватні мережі, так і великі нафтові компанії по всій Росії. Причиною цього є обвал рентабельності, викликаний дефіцитом і дорожнечею бензину та дизпалива на біржі.

Ціни на заправки

Вартість лотів складає від 1 млн руб. до 150 млн руб.

Наприклад, в Уфі пропонують купити мережу із 13 заправок (бензин/дизель/газ) за ціною 350 млн руб.

"Газпром" продає "непрофільні активи" у вигляді АЗС в Астраханській, Ростовській, Тамбовській і Нижегородській областях – ціни на ці заправки варіюються від 940 тис. руб. до 13,4 млн руб.

"Лукойл" виставив на продаж АЗС у Тверській, Тюменській, Челябінській, Калузькій областях та Пермському краї. Також на "Авіто" продається заправка "Лукойлу" в Іваново (51,5 млн руб.).

Проблеми АЗС

За словами джерела в галузі, приватні мережі, "безумовно, мають серйозні проблеми", оскільки нафтокомпанії продають їм паливо "за залишковим принципом".

"У деяких регіонах цих обсягів палива просто немає або є, але за дуже високими неконкурентоспроможними цінами", – пояснив співрозмовник.

За його словами, приватні російські АЗС, які в низці регіонів просто закрилися через відсутність пального, стоять перед складним вибором – або продати бізнес, або призупинити роботу до стабілізації ситуації.

Загалом до початку 2026 року в Росії налічувалося 27,7 тис. працюючих автозаправок. Близько 19,8 тис. із них – це незалежні АЗС.

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Паливна криза

Раніше повідомлялося, що РФ буде змушена імпортувати дизельне паливо через масовані удари по нафтопереробних заводах (НПЗ), які призвели до скорочення внутрішнього виробництва майже на 40%.

Нагадаємо, російська влада вперше визнала дефіцит бензину в РФ після ударів українських безпілотників по нафтопереробним заводам, унаслідок яких обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до мінімуму більш ніж за 20 років.

Як повідомлялося, станом на початок липня цьго року виробництво пального в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65% від середнього сезонного споживання в літній період.

Із 8 липня РФ запровадила заборону на експорт дизельного палива в рамках низки заходів щодо підтримки внутрішнього ринку палива після систематичних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.Це спричинило дефіцит бензину.

У середині червня стало відомо, що Росія збирається імпортувати паливо морем, намагаючись впоратися з дефіцитом бензину після масштабних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.

На початку липня повідомлялося, що Росія хоче імпортувати велику партію авіаційного пального японського походження через складну мережу трейдерів для покриття дефіциту на внутрішньому ринку.

Як повідомлялося, уряд РФ із осені минулого року на тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із поставками палива дозволив нафтопереробним заводам випускати для внутрішнього ринку автобензин та дизпаливо зниженими з показниками якості. Вимоги до якості були знижені до класу Євро-3 – з попереднього Євро-5 восени 2025 року до 1 травня цього року, а в травні їхня дія була продовжена.

Раніше повідомлялося, удари українських дронів позбавили пального 50 млн росіян.

Через удари по інфраструктурі у червні 2026 року середньодобові обсяги переробки нафти у Росії впали до 4,1 млн барелів.

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