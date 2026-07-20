Поки у Москві працюють 85% АЗС, у регіонах зачиняються заправки, а люди помирають у чергах, - ЦПД

У Росії загострюється масштабна паливна криза, яка вже призвела до запровадження талонної системи та перших людських жертв. Щоб штучно утримати картинку "стабільності" під вікнами Кремля та придушити потенційні протести, російська влада викачує залишки бензину з провінції та переправляє їх до столиці.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

За даними аналітиків, уряд РФ перевів Москву та Санкт-Петербург у режим спеціального пріоритетного постачання. Наразі у російській столиці працюють 85% АЗС, а черги залишаються мінімальними.

Тим часом за межами московської кільцевої автодороги ситуація близька до катастрофічної:

У російських регіонах вимушено зачинилися до 50% усіх заправок.

На АЗС, що ще функціонують, вибудовуються кілометрові черги.

Місцева влада змушена вводити жорсткі обмеження: паливо відпускають за QR-кодами або суворо у парні/непарні дні.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що в регіонах вже фіксують перші летальні випадки: у Пермському краю та Карелії літні люди помирали просто в чергах за бензином, не витримавши багатогодинного очікування під пекучим сонцем та в тисняві.

У ЦПД наголошують: паливний колапс та реакція на нього влади стали найяскравішим показником реального ставлення Кремля до власних громадян.

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