В России обостряется масштабный топливный кризис, который уже привел к введению талонной системы и первым человеческим жертвам. Чтобы искусственно сохранить видимость "стабильности" под окнами Кремля и подавить потенциальные протесты, российские власти выкачивают остатки бензина из провинции и переправляют их в столицу.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет Цензор.НЕТ.

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По данным аналитиков, правительство РФ перевело Москву и Санкт-Петербург в режим специального приоритетного снабжения. Сейчас в российской столице работают 85% АЗС, а очереди остаются минимальными.

Между тем за пределами Московской кольцевой автодороги ситуация близка к катастрофической:

В российских регионах вынужденно закрылись до 50% всех заправок.

На АЗС, которые еще функционируют, выстраиваются километровые очереди.

Местные власти вынуждены вводить жесткие ограничения: топливо отпускают по QR-кодам или строго по четным/нечетным дням.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что в регионах уже фиксируются первые летальные случаи: в Пермском крае и Карелии пожилые люди умирали прямо в очередях за бензином, не выдержав многочасового ожидания под палящим солнцем и в давке.

В ЦПД подчеркивают: топливный коллапс и реакция на него властей стали ярчайшим показателем реального отношения Кремля к собственным гражданам.

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