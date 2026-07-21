Из-за ударов Украины по НПЗ российским аграриям предлагают заправлять технику печным топливом, - росСМИ

На фоне острого дефицита дизельного топлива, который усугубился после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, Минсельхоз РФ предложил аграриям использовать для техники печное топливо и дизель с повышенным содержанием серы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе "Коммерсант".

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Из письма директора департамента растениеводства Минсельхоза РФ Андрея Артикулова от 17 июля следует, что региональным органам агропромышленного комплекса предложили оценить готовность сельхозпроизводителей закупать печное топливо и дизельное топливо стандартов "Евро-2" и "Евро-3". В министерстве отметили, что возможность производства такого топлива подтвердило российское Минэнерго.

В то же время представители аграрной отрасли заявляют, что такое решение подходит только для устаревшей советской техники. Современные импортные тракторы и комбайны нуждаются в качественном дизельном топливе.

Генеральный директор племенного хозяйства "Лазаревское" Кристина Романовская подчеркнула, что использование печного топлива в современной технике категорически запрещено, поскольку может привести к серьезным поломкам двигателей. По её словам, увеличение содержания серы с 0,2% до 1% сокращает ресурс двигателя почти вдвое, а ремонт обойдется значительно дороже любой экономии на топливе.

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По данным аналитической компании Kpler, в июне объемы нефтепереработки в России сократились до 4,1 млн баррелей в сутки — самого низкого показателя за последние годы. Причиной стали регулярные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

В попытке насытить внутренний рынок правительство РФ с 8 июля ограничило экспорт дизельного топлива. Однако проблемы с обеспечением аграриев так и не удалось решить. 17 июля министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут признала, что с поставками дизеля "на местах" сохраняются проблемы.

Из-за дефицита топлива руководство российских регионов уже обращается к федеральным властям с просьбой увеличить квоты на дизельное топливо, а в отдельных областях вводят дополнительные механизмы его распределения между сельскохозяйственными предприятиями.

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