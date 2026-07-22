Пожежі на російських складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську після атаки ЗСУ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Стали відомі наслідки ударів ЗСУ по логістичних центрах Wildberries у Краснодарському та Ставропольському краях РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, супутникові знімки пожеж публікує російська служба "Радіо Свобода".

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Деталі

Перший супутниковий знімок пожежі на складі Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю зроблений о 11:05 за місцевим часом.

Також "Радіо Свобода" показала знімки з космосу пожежі на складі Wildberries у Краснодарі. Судячи з фото, вогонь міг охопити вагони на розташованій поруч зі складом залізничній станції "Краснодар – Сортувальний". Більш точній оцінці збитків заважає хмарна погода.

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Невинномиськ Ставропольського краю РФ

Супутникові знімки пожеж на складах Wildberries у Краснодарі

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.

Також зазначалося, що логістичний центр Wildberries атаковано у Ставропольському краї РФ.

Пізніше стало відомо, що режим надзвичайної ситуації запровадили у Невинномиську Ставропольського краю через пожежу на складі Wildberries.

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