Пожежі на російських складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську після атаки ЗСУ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Стали відомі наслідки ударів ЗСУ по логістичних центрах Wildberries у Краснодарському та Ставропольському краях РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, супутникові знімки пожеж публікує російська служба "Радіо Свобода".
Деталі
Перший супутниковий знімок пожежі на складі Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю зроблений о 11:05 за місцевим часом.
Також "Радіо Свобода" показала знімки з космосу пожежі на складі Wildberries у Краснодарі. Судячи з фото, вогонь міг охопити вагони на розташованій поруч зі складом залізничній станції "Краснодар – Сортувальний". Більш точній оцінці збитків заважає хмарна погода.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.
- Також зазначалося, що логістичний центр Wildberries атаковано у Ставропольському краї РФ.
- Пізніше стало відомо, що режим надзвичайної ситуації запровадили у Невинномиську Ставропольського краю через пожежу на складі Wildberries.
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