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Пожежі на російських складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську після атаки ЗСУ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Стали відомі наслідки ударів ЗСУ по логістичних центрах Wildberries у Краснодарському та Ставропольському краях РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, супутникові знімки пожеж публікує російська служба "Радіо Свобода".

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Деталі

Перший супутниковий знімок пожежі на складі Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю зроблений о 11:05 за місцевим часом.

Також "Радіо Свобода" показала знімки з космосу пожежі на складі Wildberries у Краснодарі. Судячи з фото, вогонь міг охопити вагони на розташованій поруч зі складом залізничній станції "Краснодар – Сортувальний". Більш точній оцінці збитків заважає хмарна погода.

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Невинномиськ Ставропольського краю РФ
Невинномиськ Ставропольського краю РФ
Супутникові знімки пожеж на складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську після атаки ЗСУ
Супутникові знімки пожеж на складах Wildberries у Краснодарі

Супутникові знімки пожеж на складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську після атаки ЗСУ

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.
  • Також зазначалося, що логістичний центр Wildberries атаковано у Ставропольському краї РФ.
  • Пізніше стало відомо, що режим надзвичайної ситуації запровадили у Невинномиську Ставропольського краю через пожежу на складі Wildberries.

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