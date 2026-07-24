Дроны атаковали склады Wildberries: пожары в Ленинградской и Тверской областях. ВИДЕО+ФОТО

После атаки беспилотников в Ленинградской области временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries. В Твери также произошел пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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В Ленинградской области утром 24 июля после атаки беспилотников временно приостановили работу двух логистических комплексов компании Wildberries.

По информации Wildberries, временно не работают логистические комплексы в Шушарах и Уткиной Заводи.

В то же время OSINT-проект ASTRA сообщил, что в результате атаки и пожара пострадал склад компании в селе Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, расположенный в промышленной зоне "Уткина Заводь".

По данным аналитиков, именно этот логистический центр часто называют складом Wildberries в Санкт-Петербурге, поскольку он расположен непосредственно у административной границы города и обслуживает петербургский регион.

В регионе заявили о сбивании 50 беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона якобы было сбито 50 беспилотников.

Из-за атаки аэропорт "Пулково" временно приостановил прием и отправку самолетов.

На данный момент официальной информации о масштабах повреждений логистических комплексов или возможных пострадавших не обнародовано.









После ночной атаки беспилотников в Твери произошел пожар

В российской Твери после ночной атаки беспилотников возник пожар, сообщают очевидцы.

На данный момент официальной информации о месте возгорания, масштабах повреждений или возможных пострадавших нет. Вероятно, также был атакован склад Wildberries.

Российские власти также пока не комментировали причины пожара и его последствия.

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