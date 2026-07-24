Удари по складах Wildberries змінили ставлення росіян до війни, - The Economist

Атаки на склади Wildberries та інші об'єкти принесли війну у повсякденне життя росіян і посилили невдоволення владою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначає видання, попередні удари по російських нафтопереробних заводах уже призвели до дефіциту пального, а останні атаки на склади Wildberries остаточно зруйнували уявлення про те, що війна не торкнеться території РФ.

"Ці чорні стовпи диму стали частиною повсякденного життя", - розповів журналістам один із жителів Москви.

Російська політологиня Олена Панфілова зазначила, що удари по складах маркетплейса тією чи іншою мірою зачепили майже всіх росіян - фізично, фінансово або психологічно.

Wildberries заздалегідь змінила умови для продавців

Після атак продавці, які працюють через Wildberries, почали масово повідомляти про втрату товарів і фінансові збитки.

При цьому, як пише The Economist, приблизно за два тижні до ударів компанія переглянула умови договорів із партнерами, виключивши свою відповідальність за збитки, пов'язані з воєнними діями.

Падає довіра до влади

За даними російського державного центру ВЦВГД, рівень задоволеності роботою уряду знизився з 45% у січні до 21% у червні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували склади Wildberries: пожежі у Ленінградській та Тверській областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас, за даними незалежного "Левада-центру", частка росіян, які вважають, що країна рухається неправильним шляхом, за рік зросла з 17% до 35%. Видання також зазначає, що поступово знижується і рівень схвалення президента Володимира Путіна.

Росіяни дедалі менше довіряють телебаченню

The Economist зазначає, що Кремль намагається замовчувати інформацію про удари українських безпілотників по території Росії. Водночас це лише посилює недовіру до державного телебачення.

Хоча 56% росіян досі називають телебачення основним джерелом інформації, довіряють йому лише 37%.

На думку авторів матеріалу, якщо раніше Кремль показував війну росіянам переважно з екранів телевізорів, то тепер її наслідки дедалі частіше стають частиною їхнього повсякденного життя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму знову лунали вибухи: повідомляють про атаку на хаб Wildberries