Удары по складам Wildberries изменили отношение россиян к войне, - The Economist
Атаки на склады Wildberries и другие объекты принесли войну в повседневную жизнь россиян и усилили недовольство властями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.
Как отмечает издание, предыдущие удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже привели к дефициту топлива, а последние атаки на склады Wildberries окончательно разрушили представление о том, что война не коснется территории РФ.
"Эти черные столбы дыма стали частью повседневной жизни", - рассказал журналистам один из жителей Москвы.
Российская политолог Елена Панфилова отметила, что удары по складам маркетплейса в той или иной степени затронули почти всех россиян - физически, финансово или психологически.
Wildberries заранее изменила условия для продавцов
После атак продавцы, работающие через Wildberries, начали массово сообщать о потере товаров и финансовых убытках.
При этом, как пишет The Economist, примерно за две недели до ударов компания пересмотрела условия договоров с партнерами, исключив свою ответственность за убытки, связанные с военными действиями.
Падает доверие к власти
По данным российского государственного центра ВЦВГД, уровень удовлетворенности работой правительства снизился с 45% в январе до 21% в июне.
В то же время, по данным независимого "Левада-центра", доля россиян, считающих, что страна движется по неверному пути, за год выросла с 17% до 35%. Издание также отмечает, что постепенно снижается и уровень одобрения президента Владимира Путина.
Россияне все меньше доверяют телевидению
The Economist отмечает, что Кремль пытается замалчивать информацию об ударах украинских беспилотников по территории России. В то же время это только усиливает недоверие к государственному телевидению.
Хотя 56% россиян по-прежнему называют телевидение основным источником информации, доверяют ему лишь 37%.
По мнению авторов материала, если раньше Кремль показывал войну россиянам преимущественно с экранов телевизоров, то теперь ее последствия все чаще становятся частью их повседневной жизни.
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@pogrebeckij
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17 год
В Естонії спалахнув скандал через рекламу м'яса: росіяни образилися і відчули себе ущемленими.
Естонська м'ясна компанія Rannarootsi підірвала соцмережі рекламою нового продукту для гриля.
На постері двоє чоловіків з українськими прапорами на рукавах смажать м'ясо біля моря, а тло з димом нагадує наслідки обстрілу російських НПЗ.
Слоган звучить як: «Правильний гриль перетворює гірку цибулю на солодку». Але не всім зайшов такий креатив. Деякі користувачі звинуватили компанію у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Справа в тому, що слово "sibul" ("цибуля") в Естонії також використовується як зневажливе прізвисько для російськомовних жителів країни.
а тут виявилося для кацапів что війна вже біля їх ось за вікном, а кому пощастило той отримав війну у своє вікно