Удары по складам Wildberries изменили отношение россиян к войне, - The Economist

Атаки на склады Wildberries и другие объекты принесли войну в повседневную жизнь россиян и усилили недовольство властями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

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Как отмечает издание, предыдущие удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже привели к дефициту топлива, а последние атаки на склады Wildberries окончательно разрушили представление о том, что война не коснется территории РФ.

"Эти черные столбы дыма стали частью повседневной жизни", - рассказал журналистам один из жителей Москвы.

Российская политолог Елена Панфилова отметила, что удары по складам маркетплейса в той или иной степени затронули почти всех россиян - физически, финансово или психологически.

Wildberries заранее изменила условия для продавцов

После атак продавцы, работающие через Wildberries, начали массово сообщать о потере товаров и финансовых убытках.

При этом, как пишет The Economist, примерно за две недели до ударов компания пересмотрела условия договоров с партнерами, исключив свою ответственность за убытки, связанные с военными действиями.

Падает доверие к власти

По данным российского государственного центра ВЦВГД, уровень удовлетворенности работой правительства снизился с 45% в январе до 21% в июне.

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В то же время, по данным независимого "Левада-центра", доля россиян, считающих, что страна движется по неверному пути, за год выросла с 17% до 35%. Издание также отмечает, что постепенно снижается и уровень одобрения президента Владимира Путина.

Россияне все меньше доверяют телевидению

The Economist отмечает, что Кремль пытается замалчивать информацию об ударах украинских беспилотников по территории России. В то же время это только усиливает недоверие к государственному телевидению.

Хотя 56% россиян по-прежнему называют телевидение основным источником информации, доверяют ему лишь 37%.

По мнению авторов материала, если раньше Кремль показывал войну россиянам преимущественно с экранов телевизоров, то теперь ее последствия все чаще становятся частью их повседневной жизни.

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