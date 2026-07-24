В оккупированном Крыму снова раздавались взрывы: сообщают об атаке на хаб Wildberries
В оккупированном Крыму в ночь на 24 июля уже третьи сутки подряд поступают сообщения о взрывах и атаках беспилотников. Взрывы прогремели в нескольких городах полуострова, в частности в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Судаке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сообщают о поражении хаба Wildberries
Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Симферополе под удар попал логистический хаб компании Wildberries.
Впоследствии в Wildberries подтвердили информацию об инциденте с логистическим комплексом, сообщив о временной приостановке его работы.
Взрывы раздавались в нескольких городах полуострова
По сообщениям местных пабликов, взрывы также были слышны в Севастополе, Евпатории, Судаке и других населенных пунктах временно оккупированного Крыма.
Официальной информации о последствиях атак, масштабах повреждений или возможных пострадавших российские оккупационные власти пока не обнародовали.
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