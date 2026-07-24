В окупованому Криму знову лунали вибухи: повідомляють про атаку на хаб Wildberries
В окупованому Криму в ніч на 24 липня третю добу поспіль повідомляють про вибухи та атаки безпілотників. Вибухи пролунали в кількох містах півострова, зокрема в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії та Судаку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Повідомляють про ураження хабу Wildberries
Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що в Сімферополі під удар потрапив логістичний хаб компанії Wildberries.
Згодом у Wildberries підтвердили інформацію про інцидент із логістичним комплексом, повідомивши про тимчасове призупинення його роботи.
Вибухи лунали в кількох містах півострова
За повідомленнями місцевих пабліків, вибухи також було чути в Севастополі, Євпаторії, Судаку та інших населених пунктах тимчасово окупованого Криму.
Офіційної інформації щодо наслідків атак, масштабів пошкоджень або можливих постраждалих російська окупаційна влада наразі не оприлюднила.
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