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Новини Удари по Криму
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В окупованому Криму знову лунали вибухи: повідомляють про атаку на хаб Wildberries

В окупованому Сімферополі безпілотники атакували склад Wildberries

В окупованому Криму в ніч на 24 липня третю добу поспіль повідомляють про вибухи та атаки безпілотників.  Вибухи пролунали в кількох містах півострова, зокрема в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії та Судаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Повідомляють про ураження хабу Wildberries

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що в Сімферополі під удар потрапив логістичний хаб компанії Wildberries.

Згодом у Wildberries підтвердили інформацію про інцидент із логістичним комплексом, повідомивши про тимчасове призупинення його роботи.

Вибухи лунали в кількох містах півострова

За повідомленнями місцевих пабліків, вибухи також було чути в Севастополі, Євпаторії, Судаку та інших населених пунктах тимчасово окупованого Криму.

Офіційної інформації щодо наслідків атак, масштабів пошкоджень або можливих постраждалих російська окупаційна влада наразі не оприлюднила.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували склади Wildberries: пожежі у Ленінградській та Тверській областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сімферополь (225) склад (216) Сімферопольський район (16)
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Топ коментарі
+12
Нажаль марячёк сконав передчасно, а то б він зараз станцював біля багаття.
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24.07.2026 07:06 Відповісти
+7
🔥 Прямо зараз палають мільярди рублів російських громадян - пожежі після влучань у два ключові логістичні хаби Wildberries у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області
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24.07.2026 07:26 Відповісти
+5
Якась назва "Wildberries" не скрєпная.
Переіменовуйте "СГОРЕЛО И ТОЧКА"
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24.07.2026 08:17 Відповісти

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