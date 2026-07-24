Российское телевидение игнорирует удары по складам Wildberries, - анализ СМИ
Российский пропагандистский "Первый канал" полностью проигнорировал масштабные украинские удары по складам Wildberries в нескольких регионах РФ в пятницу, 24 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует анализ утреннего выпуска новостей на российском телевидении, пишет Telegram-канал Astra.
Подробности
Один из ведущих государственных телеканалов РФ ни разу не упомянул в своем выпуске новостей об атаках и пожарах в центрах Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Твери и Симферополе.
Дроны атаковали склады Wildberries
Ночью 24 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким складам российской логистической компании Wildberries.
Масштабные пожары возникли на объектах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Твери и аннексированном Симферополе.
Руководительница российского маркетплейса Татьяна Ким подтвердила удары.
Минобороны РФ сообщило о перехвате более 570 БПЛА над 15 регионами страны-агрессора.
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