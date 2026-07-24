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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Российское телевидение игнорирует удары по складам Wildberries, - анализ СМИ

Российское телевидение игнорирует удары по складам Wildberries

Российский пропагандистский "Первый канал" полностью проигнорировал масштабные украинские удары по складам Wildberries в нескольких регионах РФ в пятницу, 24 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует анализ утреннего выпуска новостей на российском телевидении, пишет Telegram-канал Astra.

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Подробности

Один из ведущих государственных телеканалов РФ ни разу не упомянул в своем выпуске новостей об атаках и пожарах в центрах Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Твери и Симферополе.

Дроны атаковали склады Wildberries

Ночью 24 июля Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким складам российской логистической компании Wildberries.

Масштабные пожары возникли на объектах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Твери и аннексированном Симферополе.

Руководительница российского маркетплейса Татьяна Ким подтвердила удары.

Минобороны РФ сообщило о перехвате более 570 БПЛА над 15 регионами страны-агрессора.

Читайте: Удары по складам Wildberries изменили отношение россиян к войне, - The Economist

Автор: 

россия (98374) Украина (44598) атака (1808) телевидение (889) склад (167)
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Топ комментарии
+4
війна - шлях обману (с)
старе як світ
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24.07.2026 12:17 Ответить
+2
Кажуть шо це було так і задумано
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24.07.2026 11:53 Ответить
+2
Так в них за таке в кращому випадку звільнення з вовчим квітком.
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24.07.2026 11:56 Ответить

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