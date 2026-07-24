Удары по Wildberries "разбудят Россию", - The Telegraph

Украина расширила тактику дальних атак вглубь РФ, переориентировав удары с нефтяной инфраструктуры на логистические комплексы крупнейшего российского маркетплейса Wildberries.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет Цензор.НЕТ.

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Потеря 15% складов и миллиардные убытки

За последние дни украинские БПЛА поразили как минимум семь объектов Wildberries и других операторов в Краснодаре, Невинномысске, под Москвой, в Санкт-Петербурге, Твери и в оккупированном Симферополе. Это привело к потере около 15% всех складских площадей компании.

По оценкам Data Insight, только на двух объектах сгорела продукция на сумму 1,92–3,01 миллиарда долларов США. Восстановление комплексов обойдется россиянам еще в 460 миллионов долларов.

Маркетплейсы исключили из своих соглашений пункт о компенсации убытков от ударов БПЛА, что уже ставит тысячи российских продавцов на грань банкротства.

Почему именно Wildberries?

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что терминалы являются законными целями, ведь они задействованы в снабжении армии РФ. На платформе свободно продаются бронежилеты, средства связи и компоненты для изготовления оружия.

Руководитель Сил беспилотных систем Роберт Бровди пояснил, что цель атак — уничтожить "иллюзию комфортной, сытой мирной жизни" российского населения.

Как пишет The Telegraph, пока не похоже, что эти удары заставили бы Владимира Путина стать более уступчивым. Однако уничтожение инфраструктуры, влияющей на повседневную жизнь россиян, может избавить население от безразличия к войне.

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