Нафтогазові доходи Росії в липні зростуть на 60%, – Reuters

Нафтогазові доходи федерального бюджету Росії, що забезпечують приблизно п'яту частину надходжень до державної скарбниці, в липні поточного року зростуть на 0,5 трлн руб., або на 60%, порівняно з липнем минулого року та складуть 1,3 трлн руб.

Про це свідчать розрахунки Reuters, передає The Moscow Times.

Доходи російського бюджету в липні зростуть за рахунок збільшення суми з податку на додатковий дохід за підсумками другого кварталу – порівняно з минулим роком – завдяки високим цінам на нафту в квітні-червні через війну на Близькому Сході.

Середня податкова ціна російської нафти за другий квартал цьогоріч склала $81,6 за барель проти $55,6 за барель у другому кварталі 2025 року.

У рублях середня податкова ціна російської нафти за квітень-червень склала 6 096 руб. за барель і 4 488 руб. за барель за аналогічний період торік.

Скільки отримає бюджет РФ

Відповідно до розрахунків Reuters, сума надходжень з нафтогазових податків у липні збільшиться відносно червня 2026 року на 0,6 трлн руб. (+85%) за рахунок включення суми з ПДВ.

Без урахування податку на додатковий дохід липневі збори очікуються нижче за червневі орієнтовно на 114 ‌млрд руб., або на 17%.

Загалом за січень-липень поточного року нафтогазові доходи російського бюджету мають становити 4,9 трлн руб. проти 5,5 трлн руб. за січень-липень 2025 року (-11%).

Окрім того, збільшенню доходів у липні сприятиме зниження витрат бюджету на компенсації нафтопереробникам через падіння ‌завантаження нафтопереробних заводів у червні порівняно з травнем.

Фактичні дані про нафтогазові доходи у липні Мінфін РФ опублікує 5 серпня.

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Попередні показники

Як повідомлялося, податкові надходження Росії від нафти й газу, які становлять близько п'ятої частини загальних доходів бюджету РФ, у травні зросли на 32,4% порівняно з показником минулого року, до 678,9 млрд руб. ($9,3 млрд), завдяки зростанню світових цін на нафту, спричиненому війною на Близькому Сході.

При цьому доходи скоротилися на 20,7% порівняно з квітнем, коли російський бюджет отримав додаткові платежі з податку на прибуток, який сплачувався циклічно.

Загальний обсяг доходів за перші п'ять місяців року склав майже 3 трлн руб., що приблизно на 30% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

У травні також повідомлялося, що найближчими місяцями російський бюджет отримуватиме підвищені доходи від цін на нафту, що злетіли, – до 1 трлн руб. на місяць, проте проблемою для нього стають податки з несировинних галузей економіки, що падає вперше з 2023 року.

У травні уряд РФ утричі знизив прогноз зростання ВВП на поточний рік – до 0,4%, а це означає відповідне скорочення бази оподаткування й недобір нафтогазових доходів на 300-700 млрд руб. за рік.

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