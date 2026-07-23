Китай збільшує закупівлі російської нафти через загострення на Близькому Сході

Китайські нафтопереробні заводи збільшили закупівлі російської нафти на тлі нових перебоїв із постачанням сировини з Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

Попит зростає навіть попри скорочення знижок на російські марки.

За даними агентства, китайські незалежні нафтопереробні заводи раніше активно купували нафту на Близькому Сході зі знижками.

Однак чергове загострення ситуації в регіоні, атаки та блокування суден в Ормузькій протоці знову обмежили експорт цим ключовим морським маршрутом.

Додатковим фактором ризику стали погрози єменських хуситів блокувати транспортування саудівської нафти через Червоне море.

Знижки скорочуються, але попит зростає

На цьому тлі китайські компанії знову активніше закуповують нафту в Росії, яка залишається для Китайської Народної Республіки найбільшим постачальником.

Також нафтопереробники відновили переговори щодо імпорту іранської сировини.

За словами трейдерів, двоє великих китайських нафтопереробних заводів придбали більшу частину російської нафти марки ESPO Blend із тихоокеанського порту "Козьміно" з відвантаженням у вересні.

ESPO (або ESPO Blend) – це марка російської малосірчистої сирої нафти, яка експортується до країн Азійсько-Тихоокеанського регіону через трубопровід "Східний Сибір – Тихий океан".

Вантажі продавали зі знижкою від $1 до $3 за барель до еталонної марки ICE Brent. Для порівняння, нафта ESPO із завантаженням у серпні продавалася зі знижкою близько $4 за барель.

Зростання цін на російську нафту підтримує і високий попит з боку Індії, яка також залишається одним із головних покупців ресурсу з Російської Федерації.

"З огляду на невизначеність на Близькому Сході, нафта ESPO є безпечнішим та дешевшим варіантом", – зазначив представник одного з китайських НПЗ.

Альтернатива в Ірані та тиск високих цін

Незалежні заводи у провінції Шаньдун також обговорюють нові партії іранської нафти.

Зокрема, цього тижня важкий сорт Pars пропонували зі знижкою близько $8 за барель до ICE Brent з доставкою в регіон.

Водночас китайські підприємства не поспішають із надмірно великими обсягами закупівель через погіршення маржі переробки, а також на тлі наближення світових цін на нафту марка Brent до позначки у $100 за барель.

Раніше незалежні заводи в Китаї придбали близько 20 млн барелів близькосхідної нафти з відвантаженням у липні-серпні. За даними трейдерів, частину цих обсягів вони можуть перепродати споживачам у сусідніх країнах, зокрема Тайвані та Південній Кореї.

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Нагадаємо, світові ціни на нафту вперше з травня перетнули позначку у $100 за барель на тлі першої атаки єменських хуситів на саудівські танкери в акваторії Червоного моря.

Як повідомлялось раніше, у районі Ормузької протоки зафіксували серію атак на нафтові танкери: екіпаж одного із суден був змушений евакуюватися після влучання снаряда, а ще два кораблі зазнали пожежі.

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