Ціни на нафту перевищили $100 за барель через загострення в Червоному морі

Світові ціни на нафту вперше з травня перетнули позначку у $100 за барель на тлі першої атаки єменських хуситів на саудівські танкери в акваторії Червоного моря.

Про це свідчать дані біржі ICE Futures, передає Liga.net.

Новий фронт у Червоному морі

Атаки угрупування "Ансар Аллах" відкрили новий осередковий фронт регіонального протистояння.

Угрупування "Ансар Аллах" (у перекладі з арабської – "Захисники Бога") – це воєнізоване шиїтське угруповання в Ємені, більше відоме у світі як хусити (на честь засновника руху Хусейна аль-Хусі).

Раніше конфлікт уже фактично паралізував цивільне судноплавство через Ормузьку протоку, яка є ключовим морським шляхом до Перської затоки.

Потенційне блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки на півдні Червоного моря загрожує ще більшим шоком для світового енергетичного ринку.

Відсутність намірів домовлятися між США та Іраном поки не залишає передумов для дипломатичного врегулювання.

Чому це важливо для України

Подорожчання нафти на світових біржових майданчиках тягне за собою низку наслідків.

Зростання цін на пальне:

це створює прямий ризик подальшого подорожчання бензину та дизелю на українських автозаправних станціях (АЗС), що додатково тиснутиме на рівень інфляції в країні.

Додаткові прибутки для Росії:

висока ринкова ціна грає на руку Росії, яка через "тіньовий флот" продовжує обходити цінові обмеження та отримувати надприбутки для фінансування війни.

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Нагадаємо, раніше у районі Ормузької протоки зафіксували серію атак на нафтові танкери: екіпаж одного із суден був змушений евакуюватися після влучання снаряда, а ще два кораблі зазнали пожежі.

Чому країни Близького Сходу масово оминають Ормуз

Як повідомлялося раніше, Ірак перенаправив логістичні потоки нафтопродуктів сушею через територію Сирії прямо до портів у Середземному морі.

Ситуація навколо Ормузької протоки загострилася після того, як Тегеран оголосив про її фактичне закриття у відповідь на удари США по військових об'єктах Ірану.

Зокрема, напередодні рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку майже повністю зупинився через різке зростання ризиків для судноплавства після нових ударів Сполучених Штатів Америки по Ірану та дій у відповідь з боку Тегерана.

Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

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