В Ормузькій протоці атаковували танкери: один екіпаж евакуйовано, два судна палають

У районі Ормузької протоки зафіксовано серію атак на нафтові танкери, внаслідок яких екіпаж одного судна був змушений залишити його після влучання снаряда, а ще два танкери загорілися.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Центру координації морських торговельних перевезень при ВМС Великої Британії (UKMTO) та заяви Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

За інформацією UKMTO, один із танкерів зазнав удару невідомим снарядом за вісім морських миль на схід від оманського міста Лімах.

Екіпаж повністю залишив палаюче судно та перейшов у рятувальний човен.

Крім того, представники КВІР заявили, що ще два нафтові танкери спалахнули після вибухів під час спроби пройти південним маршрутом Ормузької протоки.

За їхніми даними, наразі рятувальні команди проводять евакуацію екіпажів цих суден.

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Нагадаємо, Ірак перенаправив логістичні потоки нафтопродуктів сушею через територію Сирії прямо до портів у Середземному морі.

Чому країни Близького Сходу масово оминають Ормуз

Ситуація навколо Ормузької протоки загострилася після того, як Тегеран оголосив про її фактичне закриття у відповідь на удари США по військових об'єктах Ірану.

Зокрема, напередодні рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку майже повністю зупинився через різке зростання ризиків для судноплавства після нових ударів Сполучених Штатів Америки по Ірану та дій у відповідь з боку Тегерана.

Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

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