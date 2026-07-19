Тисячі вантажівок із мазутом: Ірак знайшов маршрут для експорту в обхід Ормузу

Ірак перенаправив логістичні потоки нафтопродуктів сушею через територію Сирії прямо до портів у Середземному морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей крок дозволить Багдаду обійти небезпечну Ормузьку протоку, уникнути переповнення сховищ та зупинки власних нафтопереробних заводів (НПЗ).

Дорога вантажівок до сирійського узбережжя займає близько чотирьох днів. Всього за кілька місяців частка Сирії у відвантаженнях мазуту з Близького Сходу зросла з нуля до понад 25%.

Чому цей маршрут критично важливий для Багдада

Ризик зупинки заводів:

мазут є головним нафтопродуктом, який експортує Ірак;

якщо резервуари на НПЗ переповняться, заводи будуть змушені скоротити переробку нафти та виробництво дефіцитних бензину й дизельного пального.

Пошук альтернатив:

окрім Сирії, Ірак також перевозить мазут вантажівками через Йорданію;

за словами трейдерів, суходолом почали відправляти навіть невеликі обсяги сирої нафти.

Порятунок бюджету:

новий сухопутний коридор допомагає країні підтримувати нафтові доходи після того, як перебої в Ормузькій протоці різко обмежили традиційний морський експорт.

Для Сирії потоки іракського пального створюють можливість стати ключовим енергетичним хабом між Перською затокою та Середземномор'ям. На тлі успіху цього маршруту сторони вже розглядають проєкти будівництва нових трубопроводів.

Через високі безпекові ризики та постійні перебої в протоці, інші країни Перської затоки зараз також гарячково шукають способи зменшити залежність від цього маршруту.

Зокрема, вони активно розширюють свої порти за її межами та проектують нові магістральні нафтопроводи.

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Що треба знати про Ормузьку протоку

Ормузька протока є одним із найважливіших морських шляхів у світі – зазвичай через цей вузький водний простір проходить близько однієї п'ятої частини світових поставок нафти.

Чому країни Близького Сходу масово оминають Ормуз

Ситуація навколо Ормузької протоки загострилася після того, як Тегеран оголосив про її фактичне закриття у відповідь на удари США по військових об'єктах Ірану.

Зокрема, напередодні рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку майже повністю зупинився через різке зростання ризиків для судноплавства після нових ударів Сполучених Штатів Америки по Ірану та дій у відповідь з боку Тегерана.

Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

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