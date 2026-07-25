После атак БПЛА вспыхнули пожары в Энгельсе, Ростове, Белгороде и оккупированном Луганске

В ночь на 25 июля в Энгельсе, Ростове, Белгороде и оккупированном Луганске сообщили о взрывах и пожарах после атак беспилотников. Пожары зафиксировали вблизи военного аэродрома, логистических и энергетических объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пожар возле военного аэродрома в Энгельсе

По данным проектов Exilenova и ASTRA, крупный пожар произошел в районе воинской части и аэродрома в Энгельсе Саратовской области.

Exilenova предполагает, что загорелся штаб 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, расположенный вблизи аэродрома. В то же время проект отмечает, что на данный момент нет подтверждений того, что пожар стал следствием атаки беспилотников.

"Местные жители сообщают, что одно из зданий казарм просто загорелось. По их словам, никакой атаки не было", - отмечает Exilenova.

Местные власти до утра 25 июля не подтверждали атаку, хотя незадолго до первых сообщений о пожаре в Саратовской области объявили режим "беспилотной опасности".

По информации ASTRA, пожар возник именно в районе воинской части и аэродрома, который ранее уже был целью беспилотников.

В ночь на 16 июля там было подтверждено поражение стратегического бомбардировщика Ту-95МС, который Россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине.

О пожарах также сообщают в Ростове

Сообщения о пожаре и сильном задымлении поступали и из Ростова.

Мэр Александр Скрябин подтвердил факт атаки, однако не уточнил, какие именно объекты были повреждены. В то же время местные жители публиковали в соцсетях видео пожара как минимум в одном районе города.

Взрывы прогремели и в Луганске

Под атакой беспилотников оказался также временно оккупированный Луганск.

По сообщениям местных пабликов, в городе раздавались взрывы, а после одного из ударов возник пожар. Официальной информации о последствиях на момент публикации не было.

В Белгороде сообщили о пожарах на логистических и энергетических объектах

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников в городе возникли пожары и есть пострадавшие.

"На улицах есть повреждения и пожары, которые ликвидируют пожарные расчеты", - заявил Шуваев.

По данным украинского мониторингового проекта Exilenova, под ударами могли оказаться логистические склады, подстанция "Южная" и ТЭЦ "Луч". В то же время независимого подтверждения этой информации пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НПЗ, нефтеперекачивающие станции и РЛС: СБУ нанесла новую серию дальнобойных ударов по объектам РФ