Після атак БпЛА спалахнули пожежі в Енгельсі, Ростові, Бєлгороді та окупованому Луганську. ВIДЕО
У ніч на 25 липня в Енгельсі, Ростові, Бєлгороді та окупованому Луганську повідомили про вибухи й пожежі після атак безпілотників. Загоряння зафіксували поблизу військового аеродрому, логістичних та енергетичних об'єктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.
Пожежа біля військового аеродрому в Енгельсі
За даними проєктів Exilenova та ASTRA, велика пожежа сталася в районі військової частини та аеродрому в Енгельсі Саратовської області.
Exilenova припускає, що загорівся штаб 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, розташований поблизу аеродрому. Водночас проєкт наголошує, що наразі немає підтверджень, що пожежа стала наслідком атаки безпілотників.
"Місцеві жителі повідомляють, що одна з будівель казарм просто загорілася. За їхніми словами, жодної атаки не було", – зазначає Exilenova.
Місцева влада до ранку 25 липня не підтверджувала атаку, хоча незадовго до перших повідомлень про пожежу в Саратовській області оголосили режим "безпілотної небезпеки".
За інформацією ASTRA, пожежа виникла саме в районі військової частини та аеродрому, який раніше вже був ціллю безпілотників.
У ніч на 16 липня там було підтверджено ураження стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, який Росія використовує для завдання ракетних ударів по Україні.
Пожежі також повідомляють у Ростові
Повідомлення про пожежу та сильне задимлення надходили й із Ростова.
Міський голова Олександр Скрябін підтвердив факт атаки, однак не уточнив, які саме об'єкти були пошкоджені. Водночас місцеві жителі публікували у соцмережах відео пожежі щонайменше в одному районі міста.
Вибухи пролунали й у Луганську
Під атакою безпілотників опинився також тимчасово окупований Луганськ.
За повідомленнями місцевих пабліків, у місті лунали вибухи, а після одного з ударів виникла пожежа. Офіційної інформації про наслідки станом на момент публікації не було.
У Бєлгороді заявили про пожежі на логістичних та енергетичних об'єктах
Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв повідомив, що внаслідок нічної атаки безпілотників у місті виникли пожежі та є постраждалі.
"На вулицях є пошкодження та пожежі, які ліквідують пожежні розрахунки", – заявив Шуваєв.
За даними українського моніторингового проєкту Exilenova, під ударами могли опинитися логістичні склади, підстанція "Південна" та ТЕЦ "Луч". Водночас незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.
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війна повернулась туди ,звідки прийшла
все йде за планом
по плану це заплановано
все збито , тільки уламки , мирний дрон був начинений мирними уламками
пожежники контролюють контролеванне вигорання