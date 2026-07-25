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Новини Окуповані території Удари по РФ
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Після атак БпЛА спалахнули пожежі в Енгельсі, Ростові, Бєлгороді та окупованому Луганську. ВIДЕО

У ніч на 25 липня в Енгельсі, Ростові, Бєлгороді та окупованому Луганську повідомили про вибухи й пожежі після атак безпілотників. Загоряння зафіксували поблизу військового аеродрому, логістичних та енергетичних об'єктів.

Про  це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Пожежа біля військового аеродрому в Енгельсі

За даними проєктів Exilenova та ASTRA, велика пожежа сталася в районі військової частини та аеродрому в Енгельсі Саратовської області.

Exilenova припускає, що загорівся штаб 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, розташований поблизу аеродрому. Водночас проєкт наголошує, що наразі немає підтверджень, що пожежа стала наслідком атаки безпілотників.

"Місцеві жителі повідомляють, що одна з будівель казарм просто загорілася. За їхніми словами, жодної атаки не було", – зазначає Exilenova.

Місцева влада до ранку 25 липня не підтверджувала атаку, хоча незадовго до перших повідомлень про пожежу в Саратовській області оголосили режим "безпілотної небезпеки".

За інформацією ASTRA, пожежа виникла саме в районі військової частини та аеродрому, який раніше вже був ціллю безпілотників.

У ніч на 16 липня там було підтверджено ураження стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, який Росія використовує для завдання ракетних ударів по Україні.

Пожежі також повідомляють у Ростові

Повідомлення про пожежу та сильне задимлення надходили й із Ростова.

Міський голова Олександр Скрябін підтвердив факт атаки, однак не уточнив, які саме об'єкти були пошкоджені. Водночас місцеві жителі публікували у соцмережах відео пожежі щонайменше в одному районі міста.

Вибухи пролунали й у Луганську

Під атакою безпілотників опинився також тимчасово окупований Луганськ.

Вибухи в окупованому Луганську

За повідомленнями місцевих пабліків, у місті лунали вибухи, а після одного з ударів виникла пожежа. Офіційної інформації про наслідки станом на момент публікації не було.

У Бєлгороді заявили про пожежі на логістичних та енергетичних об'єктах

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв повідомив, що внаслідок нічної атаки безпілотників у місті виникли пожежі та є постраждалі.

"На вулицях є пошкодження та пожежі, які ліквідують пожежні розрахунки", – заявив Шуваєв.

За даними українського моніторингового проєкту Exilenova, під ударами могли опинитися логістичні склади, підстанція "Південна" та ТЕЦ "Луч". Водночас незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5704) Луганськ (492) Бєлгород (574) Луганська область (4906) Луганський район (27) Енгельс (5) Ростовська область РФ (20)
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Топ коментарі
+5
мацква. мацква і тільки мацква. А у той мацкві - кремль. Все інше для ***** немає значення
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25.07.2026 08:27 Відповісти
+3
да ну на ...
війна повернулась туди ,звідки прийшла
все йде за планом
по плану це заплановано
все збито , тільки уламки , мирний дрон був начинений мирними уламками
пожежники контролюють контролеванне вигорання
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25.07.2026 08:26 Відповісти
+2
Безперечно, він сидить у Кремлі, навіт якщо його немає там фізично. І Світ та няшка Трамп особливо звернули увагу на разгром в Капотнє, хоча це і не зовсім Москва. Психологія. Москва - сакральне місце влади, і удар по ньому сильно не подобається Путіну, тому через всяких абрамовічей він домовлється з Зеленським не чіпати Москву.
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25.07.2026 08:46 Відповісти

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