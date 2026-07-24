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НПЗ, нафтоперекачувальні станції та РЛС: СБУ завдала нової серії далекобійних ударів по об’єктах РФ

СБУ завдала далекобійних ударів по об’єктах РФ

У ніч на 24 липня СБУ завдала нових успішних ударів по НПЗ, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, ці спецоперації здійснюються на виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

Уражені об’єкти в РФ

Уражені об’єкти в окупованому Криму

  • Радіолокаційна станція дальнього радіуса дії "Небо-У" на військовому аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.
  • Резервуар із пально-мастильними матеріалами на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

"СБУ продовжує вдосконалювати свої далекобійні спецоперації. Безпілотники Служби за одну ніч синхронно завдали ударів одразу по кількох регіонах, різних типах цілей та на різній глибині території рф. Такий підхід суттєво ускладнює можливості ворога для реагування та змушує розпорошувати сили й засоби протиповітряної оборони", - наголосили в Службі безпеки.

Автор: 

Крим (11943) НПЗ (1130) РЛС (118) СБУ (14112) Башкортостан (13) Ульяновська область РФ (4) Калузька область РФ (4)
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