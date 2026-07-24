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НПЗ, нефтеперекачивающие станции и РЛС: СБУ нанесла новую серию дальнобойных ударов по объектам РФ

СБУ нанесла удары на большие расстояния по объектам РФ

В ночь на 24 июля СБУ нанесла новые успешные удары по НПЗ, нефтеперекачивающим станциям и РЛС на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, эти спецоперации проводятся во исполнение поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военно-экономического потенциала РФ.

Пораженные объекты в РФ

Пораженные объекты в оккупированном Крыму

  • Радиолокационная станция дальнего радиуса действия "Небо-У" на военном аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.
  • Резервуар с горюче-смазочными материалами на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

"СБУ продолжает совершенствовать свои дальнобойные спецоперации. Беспилотники Службы за одну ночь синхронно нанесли удары сразу по нескольким регионам, различным типам целей и на разной глубине территории РФ. Такой подход существенно затрудняет возможности врага по реагированию и вынуждает распылять силы и средства противовоздушной обороны", - подчеркнули в Службе безопасности.

Автор: 

Крым (26077) НПЗ (612) РЛС (136) СБУ (20913) Башкортостан (12) Ульяновская область рф (4) Калужская область РФ (4)
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