Росія змогла відновити менше половини пошкоджених українськими дронами НПЗ

Російські нафтові компанії змогли повернути в роботу менше половини потужностей нафтопереробних заводів, які були пошкоджені ударами українських безпілотників.

Як пише The Moscow Times, продавати паливо на біржі після позапланових ремонтів знову почали нафтозаводи сумарною потужністю 40 млн тонн на рік. Водночас великі підприємства потужністю 45 млн тонн на рік досі простоюють.

Зупинка переробки

За червень та липень через атаки безпілотників зупинили переробку нафти не менше 10 російських НПЗ.

Так, лише за останні три тижні прийом сировини припиняли НПЗ "Газпромнефтехім Салават", Сизранський та Саратовський НПЗ "Роснєфті", а також Омський НПЗ "Газпром Нєфті" та "Нижегороднафтооргсинтез", що належить "Лукойлу".

Серед НПЗ, що зупинили роботу в червні, – Московський НПЗ "Газпром Нєфті" і завод "Танеко" "Татнєфті".

Як результат – обсяги нафтопереробки в Росії, за оцінками Energy Intelligence, падали до 20-річного мінімуму – 3,5 млн барелів на добу.

Відновлення потужностей

Однак, за даними джерел на ринку, зараз ситуація з дефіцитом бензину помалу почала покращуватися й останнім часом запускається більше потужностей, аніж вибуває.

При цьому російські нафтові компанії активно розпродують резерви бензину: вони скоротилися до 1,5 млн тонн, хоча ще наприкінці червня становили 1,7 млн тонн.

При цьому повне відновлення виробництва бензину та дизеля, що скоротилися на 25% і 40% відповідно, триватиме не менше двох місяців за умови, що нових нальотів дронів не буде.

Найбільш важкі пошкодження отримав НПЗ у Москві, ремонт якого затягнеться до 2027 року й може коштувати приблизно $1 млрд.

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Паливний дефіцит

Як повідомлялося, в Росії почали масово виставляти на продаж автозаправні станії (АЗС) через паливну кризу, яка охопила практично всі регіони країни.

До того повідомлялося, що РФ буде змушена імпортувати дизельне паливо через масовані удари по нафтопереробних заводах (НПЗ), які призвели до скорочення внутрішнього виробництва майже на 40%.

Нагадаємо, російська влада вперше визнала дефіцит бензину в РФ після ударів українських безпілотників по нафтопереробним заводам, унаслідок яких обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до мінімуму більш ніж за 20 років.

Як повідомлялося, станом на початок липня цьго року виробництво пального в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65% від середнього сезонного споживання в літній період.

Із 8 липня РФ запровадила заборону на експорт дизельного палива в рамках низки заходів щодо підтримки внутрішнього ринку палива після систематичних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.Це спричинило дефіцит бензину.

У середині червня стало відомо, що Росія збирається імпортувати паливо морем, намагаючись впоратися з дефіцитом бензину після масштабних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.

На початку липня повідомлялося, що Росія хоче імпортувати велику партію авіаційного пального японського походження через складну мережу трейдерів для покриття дефіциту на внутрішньому ринку.

Як повідомлялося, уряд РФ із осені минулого року на тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із поставками палива дозволив нафтопереробним заводам випускати для внутрішнього ринку автобензин та дизпаливо зниженими з показниками якості. Вимоги до якості були знижені до класу Євро-3 – з попереднього Євро-5 восени 2025 року до 1 травня цього року, а в травні їхня дія була продовжена.

Раніше повідомлялося, удари українських дронів позбавили пального 50 млн росіян.

Через удари по інфраструктурі у червні 2026 року середньодобові обсяги переробки нафти у Росії впали до 4,1 млн барелів.

Зупинка НПЗ в Росії

У середині липня російський нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" на Уралі – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ, розташований в місті Салават (Республіка Башкортостан), – зупинив роботу після атаки українського дрона.

Нагадаємо, на почаку липня найбільший нафтопереробний завод Росії – Омський НПЗ – зупинив роботу після атаки українського дрона. Омський НПЗ – це останній із 11 найбільших виробників бензину в Росії, який було атаковано українськими дронами.

Як повідомлялося, наприкінці червня цього року російський нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) – четвертий за величиною НПЗ Росії та другий за величиною виробник бензину – призупинив роботу після атаки українського дрона.

До того стало відомо, що Московський нафтопереробний завод у Росії буде недоступним щонайменше пів року після шкоди, завданої йому внаслідок атак українських дронів.

Московський НПЗ, розташований на південній околиці російської столиці, є найбільшим постачальником палива до Московської області. Цього місяця завод двічі зазнав ударів українських дронів, що змусило його зупинити роботу.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України, в ніч на 12 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України вразили нафтопереробні заводи в Татарстані – "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Нагадаємо, в Росії Куйбишевський нафтопереробний завод компанії "Роснєфть" призупинив переробку нафти 10 червня після атаки дрона.

Сизранський нафтопереробний завод не працює з 21 травня після пошкодження обладнання внаслідок атаки дрона, і досі не відновив роботу.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод призупинив роботу 18 квітня після атаки дрона і наразі працює зі зниженою продуктивністю.

Волгоградський нафтопереробний завод, що належить компанії "Лукойл", на півдні Росії призупинив переробку нафти з 29 травня після атаки, здійсненої Україною, яка спричинила пожежу та пошкодження.

До того стало відомо, що практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після атак українських безпілотників.

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