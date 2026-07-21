Росія перенаправляє пальне із Сибіру, щоб запобігти дефіциту в Москві, – Reuters

Російська влада терміново перенаправляє постачання пального із Сибіру та нарощує імпорт із Білорусі, намагаючись запобігти дефіциту бензину в Москві та Московській області.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, перебої із пальним у Росії тривають із весни, а на початку липня виробництво бензину в країні впало приблизно до 65% від середнього сезонного рівня споживання.

Після серії атак на російські нафтопереробні заводи (ППЗ) більшість регіонів Росії були змушені обмежити продаж бензину.

Наслідки удару по Московському НПЗ та заходи Кремля

Особливо загострилася проблема після влучання по Московському НПЗ у середині червня, що спровокувало гострий дефіцит пального та довгі черги на автозаправних станціях (АЗС) у Москві.

До середини липня ситуацію в Москві вдалося частково стабілізувати лише за рахунок екстреного перерозподілу ресурсів із віддалених регіонів.

За словами трейдерів, для покриття дефіциту в столичній агломерації (з населенням близько 22 млн осіб, яка споживає – 6 млн тонн бензину на рік):

перенаправили постачання пального з Уралу та Сибіру (зокрема з Ачинського НПЗ у Красноярському краї);

залучили імпортне пальне з Білорусі.

За оцінками агентства, обсяг додаткових постачань до Москви з інших регіонів оцінюється в кілька сотень тисяч тонн.

Ситуація в регіонах

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак підтвердив, що ситуація на ринку пального лише "частково стабілізувалася", визнавши наявність проблем у регіонах.

За даними Reuters, поки Кремль штучно стримує дефіцит у столиці, найскладніша ситуація з пальним зараз спостерігається в тимчасово окупованому Криму та віддалених суб'єктах РФ.

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Паливна криза

Нагадаємо, у Росії почали масово виставляти на продаж автозаправні станії (АЗС) через паливну кризу, яка охопила практично всі регіони країни.

Раніше повідомлялося, що РФ буде змушена імпортувати дизельне паливо через масовані удари по нафтопереробних заводах (НПЗ), які призвели до скорочення внутрішнього виробництва майже на 40%.

Нагадаємо, російська влада вперше визнала дефіцит бензину в РФ після ударів українських безпілотників по нафтопереробним заводам, унаслідок яких обсяги переробки нафти в Росії обвалилися до мінімуму більш ніж за 20 років.

Як повідомлялося, станом на початок липня цьго року виробництво пального в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65% від середнього сезонного споживання в літній період.

Із 8 липня РФ запровадила заборону на експорт дизельного палива в рамках низки заходів щодо підтримки внутрішнього ринку палива після систематичних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.Це спричинило дефіцит бензину.

У середині червня стало відомо, що Росія збирається імпортувати паливо морем, намагаючись впоратися з дефіцитом бензину після масштабних атак українських дронів на нафтопереробні заводи.

На початку липня повідомлялося, що Росія хоче імпортувати велику партію авіаційного пального японського походження через складну мережу трейдерів для покриття дефіциту на внутрішньому ринку.

Як повідомлялося, уряд РФ із осені минулого року на тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із поставками палива дозволив нафтопереробним заводам випускати для внутрішнього ринку автобензин та дизпаливо зниженими з показниками якості. Вимоги до якості були знижені до класу Євро-3 – з попереднього Євро-5 восени 2025 року до 1 травня цього року, а в травні їхня дія була продовжена.

Раніше повідомлялося, удари українських дронів позбавили пального 50 млн росіян.

Через удари по інфраструктурі у червні 2026 року середньодобові обсяги переробки нафти у Росії впали до 4,1 млн барелів.

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