Уражено Тюменський НПЗ, підприємство в Кірові, судна та військовий корабель у Чорному морі, - Зеленський. ВIДЕО
Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Що уражено?
За його словами, це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія завдає своїх ударів по наших людях. Відстань від державного кордону України - близько 1200 кілометрів.
Також, як зазначається, уражено НПЗ у Тюмені, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.
"Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель. Дякую за ці результати! Слава Україні!", - наголошує Зеленський.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що на Тюменському НПЗ пожежа після атаки БпЛА.
- Окрім того, після атак БпЛА спалахнули пожежі в Енгельсі, Ростові, Бєлгороді та окупованому Луганську.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль