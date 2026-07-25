Уражено Тюменський НПЗ, підприємство в Кірові, судна та військовий корабель у Чорному морі, - Зеленський. ВIДЕО

Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших Сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що уражено?

За його словами, це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія завдає своїх ударів по наших людях. Відстань від державного кордону України - близько 1200 кілометрів.

Також, як зазначається, уражено НПЗ у Тюмені, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

"Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель. Дякую за ці результати! Слава Україні!", - наголошує Зеленський.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що на Тюменському НПЗ пожежа після атаки БпЛА.

Окрім того, після атак БпЛА спалахнули пожежі в Енгельсі, Ростові, Бєлгороді та окупованому Луганську.

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