БпЛА ймовірно атакували найбільший склад Wildberries на Уралі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 25 липня росіяни заявили про атаку безпілотників на найбільший логістичний склад Wildberries на Уралі, розташований у Єкатеринбурзі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За попередніми даними, безпілотники нібито намагалися атакувати складський комплекс Wildberries у Єкатеринбурзі. Інформація про наслідки або можливі пошкодження наразі уточнюється.

Водночас аеропорт Кольцово тимчасово призупинив прийом і відправлення рейсів. Причини введення обмежень офіційно не детализуються, однак такі заходи в Росії часто застосовують під час загрози атак безпілотників.

Офіційних підтверджень поки немає

Станом на цей момент російська влада та компанія Wildberries не підтвердили факт ураження логістичного комплексу. Інформація про можливу атаку ґрунтується на повідомленнях російських Telegram-каналів і потребує офіційного підтвердження.







Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари по Wildberries "розбудять Росію", - The Telegraph