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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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БпЛА ймовірно атакували найбільший склад Wildberries на Уралі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 25 липня росіяни заявили про атаку безпілотників на найбільший логістичний склад Wildberries на Уралі, розташований у Єкатеринбурзі. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За попередніми даними, безпілотники нібито намагалися атакувати складський комплекс Wildberries у Єкатеринбурзі. Інформація про наслідки або можливі пошкодження наразі уточнюється.

Водночас аеропорт Кольцово тимчасово призупинив прийом і відправлення рейсів. Причини введення обмежень офіційно не детализуються, однак такі заходи в Росії часто застосовують під час загрози атак безпілотників.

Офіційних підтверджень поки немає

Станом на цей момент російська влада та компанія Wildberries не підтвердили факт ураження логістичного комплексу. Інформація про можливу атаку ґрунтується на повідомленнях російських Telegram-каналів і потребує офіційного підтвердження.

Wildberries
Wildberries
Wildberries

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Автор: 

склад (200) Удари по РФ (1149) Єкатеринбург РФ (2)
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Топ коментарі
+9
Що кацапи радійте. Скоро дядько Роберт почне якутію палити.
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25.07.2026 09:12 Відповісти
+5
при сцаре Николашке не было валбериса, при ссср не было никах валберисов и озонов ....

на .уй они нужны эти валберисы и озоны, репой питались искооно на московии .
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25.07.2026 09:34 Відповісти
+3
У кацапів у крові бажання знищувати навколишні народи.
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25.07.2026 09:35 Відповісти

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