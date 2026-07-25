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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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БПЛА, вероятно, атаковали крупнейший склад Wildberries на Урале. ВИДЕО+ФОТО

Утром 25 июля россияне заявили о нападении беспилотников на крупнейший логистический склад Wildberries на Урале, расположенный в Екатеринбурге. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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По предварительным данным, беспилотники якобы пытались атаковать складской комплекс Wildberries в Екатеринбурге. Информация о последствиях или возможных повреждениях пока уточняется.

В то же время аэропорт Кольцово временно приостановил прием и отправку рейсов. Причины введения ограничений официально не уточняются, однако такие меры в России часто применяются при угрозе атак беспилотников.

Официальных подтверждений пока нет

На данный момент российские власти и компания Wildberries не подтвердили факт поражения логистического комплекса. Информация о возможной атаке основана на сообщениях российских Telegram-каналов и требует официального подтверждения.

Wildberries
Wildberries
Wildberries

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Автор: 

склад (174) Удары по РФ (1102) Екатеринбург РФ (1)
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Топ комментарии
+9
Що кацапи радійте. Скоро дядько Роберт почне якутію палити.
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25.07.2026 09:12 Ответить
+5
при сцаре Николашке не было валбериса, при ссср не было никах валберисов и озонов ....

на .уй они нужны эти валберисы и озоны, репой питались искооно на московии .
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25.07.2026 09:34 Ответить
+3
У кацапів у крові бажання знищувати навколишні народи.
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25.07.2026 09:35 Ответить

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