БПЛА, вероятно, атаковали крупнейший склад Wildberries на Урале. ВИДЕО+ФОТО
Утром 25 июля россияне заявили о нападении беспилотников на крупнейший логистический склад Wildberries на Урале, расположенный в Екатеринбурге. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По предварительным данным, беспилотники якобы пытались атаковать складской комплекс Wildberries в Екатеринбурге. Информация о последствиях или возможных повреждениях пока уточняется.
В то же время аэропорт Кольцово временно приостановил прием и отправку рейсов. Причины введения ограничений официально не уточняются, однако такие меры в России часто применяются при угрозе атак беспилотников.
Официальных подтверждений пока нет
На данный момент российские власти и компания Wildberries не подтвердили факт поражения логистического комплекса. Информация о возможной атаке основана на сообщениях российских Telegram-каналов и требует официального подтверждения.
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на .уй они нужны эти валберисы и озоны, репой питались искооно на московии .