БПЛА, вероятно, атаковали крупнейший склад Wildberries на Урале. ВИДЕО+ФОТО

Утром 25 июля россияне заявили о нападении беспилотников на крупнейший логистический склад Wildberries на Урале, расположенный в Екатеринбурге. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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По предварительным данным, беспилотники якобы пытались атаковать складской комплекс Wildberries в Екатеринбурге. Информация о последствиях или возможных повреждениях пока уточняется.

В то же время аэропорт Кольцово временно приостановил прием и отправку рейсов. Причины введения ограничений официально не уточняются, однако такие меры в России часто применяются при угрозе атак беспилотников.

Официальных подтверждений пока нет

На данный момент российские власти и компания Wildberries не подтвердили факт поражения логистического комплекса. Информация о возможной атаке основана на сообщениях российских Telegram-каналов и требует официального подтверждения.







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