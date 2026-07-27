РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13793 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
5 518 26

Россиянин голым задом "обезвредил" украинский дрон-камикадзе

Бойцы подразделения ударных БПЛА "Ptashka DoDo" 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады запечатлели очередной забавный и в то же время закономерный конец российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры ликвидации очередного оккупанта.

На видео запечатлено, как украинский беспилотник попадает в обнаженную задницу российского оккупанта и наносит ему смертельные ранения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уроссийского штурмовика ударом украинского дрона разорвало зад. ВИДЕО

Автор: 

курьез (3786) дроны (7760) 5 ОШБр (178)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Вся суть кацапа-жопа гола і обсмалена,а рука до кулемета тянеться.Земля йому скловатою.
показать весь комментарий
27.07.2026 10:09 Ответить
+9
Здох підором .
показать весь комментарий
27.07.2026 10:20 Ответить
+9
Прямо в центр прінятія рєшеній.
показать весь комментарий
27.07.2026 10:23 Ответить

Загрузка...

 
 