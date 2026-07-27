Россиянин голым задом "обезвредил" украинский дрон-камикадзе

Бойцы подразделения ударных БПЛА "Ptashka DoDo" 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады запечатлели очередной забавный и в то же время закономерный конец российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры ликвидации очередного оккупанта.

На видео запечатлено, как украинский беспилотник попадает в обнаженную задницу российского оккупанта и наносит ему смертельные ранения.

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