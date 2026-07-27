Россиянин голым задом "обезвредил" украинский дрон-камикадзе
Бойцы подразделения ударных БПЛА "Ptashka DoDo" 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады запечатлели очередной забавный и в то же время закономерный конец российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры ликвидации очередного оккупанта.
На видео запечатлено, как украинский беспилотник попадает в обнаженную задницу российского оккупанта и наносит ему смертельные ранения.
Топ комментарии
+13 олег иванов #434516
показать весь комментарий27.07.2026 10:09 Ответить Ссылка
+9 Сергій Малецький
показать весь комментарий27.07.2026 10:20 Ответить Ссылка
+9 Віталій Поліщук
показать весь комментарий27.07.2026 10:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль