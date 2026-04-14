Оккупант подорвался на собственной гранате на Запорожском направлении. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись необычного происшествия на передовой, в результате которого погиб один из российских захватчиков. Событие зафиксировали бойцы 1-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел на Запорожском направлении фронта. На кадрах видеонаблюдения видно, как российский военнослужащий, устроившись поудобнее на дне траншеи, вытащил чеку из гранаты. Вместо того, чтобы бросить ее в сторону украинских позиций, он выпустил ее или неудачно бросил - боеприпас просто скатился обратно вглубь окопа прямо под ноги захватчику. Через несколько секунд произошел взрыв, который не оставил оккупанту шансов на выживание. Пока остается неясным, был ли это несчастный случай из-за низкой подготовки солдата РФ или сознательный акт самоубийства на фоне психологического истощения и безнадежности.
"Четко обученный российскими командирами хомо-балалайкус устраивается поудобнее, берет гранату и взрывает себя на Запорожском направлении фронта", - комментируют видео авторы публикации.
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