Окупант підірвався на власній гранаті на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис незвичайної пригоди на передовій, результатом якої стала самоліквідація одного з російських загарбників. Подію зафіксували бійці 1-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на Запорізькому напрямку фронту. На кадрах об'єктивного контролю видно російський військовослужбовець, влаштувавшись зручніше на дні траншеї, витягнув чеку з гранати. Замість того, щоб кинути її в бік українських позицій, він випустив її або невдало кинув - боєприпас просто скотився назад углиб окопу прямо під ноги загарбнику. Через кілька секунд стався вибух, який не залишив окупанту шансів на виживання. Наразі залишається незрозумілим, чи був це нещасний випадок через низьку підготовку солдата РФ, чи свідомий акт самогубства на тлі психологічного виснаження та безнадії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Чітко навчений російськими командирами хомо-балалайкус влаштовується зручніше, бере гранату і підриває себе на Запорізькому напрямку фронту", - коментують відео автори публікації.

Дивіться: Дрон заскочив росіянина на березі водойми та розніс його на друзки. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє окупантів із автоматів укоротили собі віку на полі бою. ВIДЕО