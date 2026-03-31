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Новини Відео Самогубство окупантів на полі бою
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Двоє окупантів із автоматів укоротили собі віку на полі бою. ВIДЕО

У мережі оприлюднено чергові докази вкрай низького морально-психологічного стану та повної безнадії в лавах окупаційних військ РФ. Кадри аеророзвідки зафіксували моменти, коли російські військові обирають самогубство замість очікування допомоги чи здачі в полон. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відеозаписі зафіксовано два окремі епізоди, що сталися на різних ділянках фронту. В обох випадках сценарій ідентичний: російські штурмовики, діставши поранення внаслідок бойового зіткнення або удару дрона, залишаються на полі бою без підтримки евакуаційних груп.

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армія рф (21496) самогубство (690) бій (252)
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Топ коментарі
+14
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31.03.2026 17:12 Відповісти
+10
Які хорошиє рузьгє
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31.03.2026 16:58 Відповісти
+7
Боже, як це мило...))
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31.03.2026 18:05 Відповісти

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