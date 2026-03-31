Двое оккупантов из автоматов покончили с собой на поле боя. ВИДЕО
В сети появились очередные доказательства крайне низкого морально-психологического состояния и полной безнадежности в рядах оккупационных войск РФ. Кадры аэроразведки запечатлели моменты, когда российские военные предпочитают самоубийство ожиданию помощи или сдаче в плен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видеозаписи запечатлены два отдельных эпизода, произошедших на разных участках фронта. В обоих случаях сценарий идентичен: российские штурмовики, получив ранения в результате боевого столкновения или удара дрона, остаются на поле боя без поддержки эвакуационных групп.
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