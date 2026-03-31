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Новости Видео Самоубийство оккупантов на поле боя
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Двое оккупантов из автоматов покончили с собой на поле боя. ВИДЕО

В сети появились очередные доказательства крайне низкого морально-психологического состояния и полной безнадежности в рядах оккупационных войск РФ. Кадры аэроразведки запечатлели моменты, когда российские военные предпочитают самоубийство ожиданию помощи или сдаче в плен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видеозаписи запечатлены два отдельных эпизода, произошедших на разных участках фронта. В обоих случаях сценарий идентичен: российские штурмовики, получив ранения в результате боевого столкновения или удара дрона, остаются на поле боя без поддержки эвакуационных групп.

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армия РФ (23276) самоубийство (1037) бой (253)
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Топ комментарии
+14
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31.03.2026 17:12 Ответить
+10
Які хорошиє рузьгє
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31.03.2026 16:58 Ответить
+7
Боже, як це мило...))
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31.03.2026 18:05 Ответить

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