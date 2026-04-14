УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12221 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
8 809 35

Дрон заскочив росіянина на березі водойми та розніс його на друзки. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри майстерної роботи операторів ударних БпЛА по живій силі ворога. На цей раз відзначилися бійці 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Подія відбулася на одному з найгарячіших ділянок фронту - Покровському напрямку в Донецькій області.

На відео зафіксовано російського загарбника, який йшов берегом невеликої водойми. Аеророзвідка "Птахів Мадяра" виявила ціль. Український FPV-дрон на великій швидкості наздогнав окупанта.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті точного влучання та потужного вибуху загарбник отримав несумісні з життям поранення. Сила детонації була такою, що більша частина тіла окупанта опинилася у воді.

Також дивіться: Тіло окупанта летить шкереберть над дорогою після влучання українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21560) знищення (10583) Донецька область (11530) дрони (8735) 414 Птахи Мадяра (216)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
А раки там є? Ну не пропадати ж добру
показати весь коментар
14.04.2026 09:34 Відповісти
+14
«Эх, русский народец! Не любит умирать своею смертью!» - это цитата из поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» (1842 г.
показати весь коментар
14.04.2026 09:52 Відповісти
+11
показати весь коментар
14.04.2026 10:31 Відповісти

Завантаження...

 
 