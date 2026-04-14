Дрон заскочив росіянина на березі водойми та розніс його на друзки. ВIДЕО
У мережі з'явилися кадри майстерної роботи операторів ударних БпЛА по живій силі ворога. На цей раз відзначилися бійці 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подія відбулася на одному з найгарячіших ділянок фронту - Покровському напрямку в Донецькій області.
На відео зафіксовано російського загарбника, який йшов берегом невеликої водойми. Аеророзвідка "Птахів Мадяра" виявила ціль. Український FPV-дрон на великій швидкості наздогнав окупанта.
У результаті точного влучання та потужного вибуху загарбник отримав несумісні з життям поранення. Сила детонації була такою, що більша частина тіла окупанта опинилася у воді.
Топ коментарі
+16 Злий Укр
показати весь коментар14.04.2026 09:34 Відповісти Посилання
+14 Александр Бычик
показати весь коментар14.04.2026 09:52 Відповісти Посилання
+11 Green Bill #603485
показати весь коментар14.04.2026 10:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль