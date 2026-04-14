Дрон заскочив росіянина на березі водойми та розніс його на друзки. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри майстерної роботи операторів ударних БпЛА по живій силі ворога. На цей раз відзначилися бійці 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Подія відбулася на одному з найгарячіших ділянок фронту - Покровському напрямку в Донецькій області.

На відео зафіксовано російського загарбника, який йшов берегом невеликої водойми. Аеророзвідка "Птахів Мадяра" виявила ціль. Український FPV-дрон на великій швидкості наздогнав окупанта.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті точного влучання та потужного вибуху загарбник отримав несумісні з життям поранення. Сила детонації була такою, що більша частина тіла окупанта опинилася у воді.

Також дивіться: Тіло окупанта летить шкереберть над дорогою після влучання українського дрона. ВIДЕО