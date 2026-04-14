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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Дрон застал россиянина на берегу водоема и разнес его на куски. ВИДЕО

В сети появились кадры мастерской работы операторов ударных БПЛА по живой силе противника. На этот раз отличились бойцы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Событие произошло на одном из самых горячих участков фронта - Покровском направлении в Донецкой области.

На видео запечатлен российский захватчик, который шел по берегу небольшого водоема. Аэроразведка "Птахів Мадяра" обнаружила цель. Украинский FPV-дрон на большой скорости догнал оккупанта.

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В результате точного попадания и мощного взрыва захватчик получил несовместимые с жизнью ранения. Сила детонации была такой, что большая часть тела оккупанта оказалась в воде.

Смотрите также: Тело оккупанта летит вверх ногами над дорогой после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23340) уничтожение (10263) Донецкая область (12646) дроны (7631) 414 Птахи Мадяра (214)
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Топ комментарии
+16
А раки там є? Ну не пропадати ж добру
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14.04.2026 09:34 Ответить
+14
«Эх, русский народец! Не любит умирать своею смертью!» - это цитата из поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» (1842 г.
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14.04.2026 09:52 Ответить
+11
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14.04.2026 10:31 Ответить

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