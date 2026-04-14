Дрон застал россиянина на берегу водоема и разнес его на куски. ВИДЕО
В сети появились кадры мастерской работы операторов ударных БПЛА по живой силе противника. На этот раз отличились бойцы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Событие произошло на одном из самых горячих участков фронта - Покровском направлении в Донецкой области.
На видео запечатлен российский захватчик, который шел по берегу небольшого водоема. Аэроразведка "Птахів Мадяра" обнаружила цель. Украинский FPV-дрон на большой скорости догнал оккупанта.
В результате точного попадания и мощного взрыва захватчик получил несовместимые с жизнью ранения. Сила детонации была такой, что большая часть тела оккупанта оказалась в воде.
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