Дрон застал россиянина на берегу водоема и разнес его на куски. ВИДЕО

В сети появились кадры мастерской работы операторов ударных БПЛА по живой силе противника. На этот раз отличились бойцы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра". Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Событие произошло на одном из самых горячих участков фронта - Покровском направлении в Донецкой области.

На видео запечатлен российский захватчик, который шел по берегу небольшого водоема. Аэроразведка "Птахів Мадяра" обнаружила цель. Украинский FPV-дрон на большой скорости догнал оккупанта.

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В результате точного попадания и мощного взрыва захватчик получил несовместимые с жизнью ранения. Сила детонации была такой, что большая часть тела оккупанта оказалась в воде.

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