Тело оккупанта летит вверх ногами над дорогой после попадания украинского дрона. ВИДЕО
Операторы беспилотных летательных аппаратов подразделения "Птахи Мадяра" (414-я отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем) продемонстрировали очередной пример высокоточной работы по уничтожению живой силы противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На обнародованных кадрах запечатлен момент поражения российского оккупанта украинским дроном-камикадзе. Захватчик, находившийся на дороге, стал целью для оператора БПЛА. Детонация боеприпаса была настолько мощной, что тело оккупанта отбросило на значительное расстояние, и оно полетело вверх ногами по дороге.
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