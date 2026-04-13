Тело оккупанта летит вверх ногами над дорогой после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Операторы беспилотных летательных аппаратов подразделения "Птахи Мадяра" (414-я отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем) продемонстрировали очередной пример высокоточной работы по уничтожению живой силы противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованных кадрах запечатлен момент поражения российского оккупанта украинским дроном-камикадзе. Захватчик, находившийся на дороге, стал целью для оператора БПЛА. Детонация боеприпаса была настолько мощной, что тело оккупанта отбросило на значительное расстояние, и оно полетело вверх ногами по дороге.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: Воины 24-й ОМБр позволили оккупантам эвакуировать тела уничтоженных соратников под наблюдением дрона. ВИДЕО