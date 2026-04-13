Тіло окупанта летить шкереберть над дорогою після влучання українського дрона. ВIДЕО
Оператори безпілотних літальних апаратів підрозділу "Птахи Мадяра" (414-й окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем) продемонстрували черговий приклад високоточної роботи з ліквідації живої сили противника. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На оприлюднених кадрах зафіксовано момент ураження російського окупанта українським дроном-камікадзе. Загарбник, який перебував на дорозі, став ціллю для оператора БпЛА. Детонація боєприпасу була настільки потужною, що тіло окупанта відкинуло на значну відстань, і воно полетіло шкереберть дорогою.
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