Росіянин голим задом "знешкодив" український дрон-камікадзе. ВIДЕО 18+
Воїни підрозділу ударних БПлА Ptashka DoDo 5-ї окремої штурмової Київської бригади зафільмували черговий кумедний і водночас закономірний фінал російського загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри ліквідації чергового окупанта.
На відео зафіксовано, як український безпілотник влучає в оголений зад російського окупанта і завдає йому смертельних поранень.
Топ коментарі
+12 олег иванов #434516
показати весь коментар27.07.2026 10:09 Відповісти Посилання
+9 Віталій Поліщук
показати весь коментар27.07.2026 10:23 Відповісти Посилання
+8 Сергій Малецький
показати весь коментар27.07.2026 10:20 Відповісти Посилання
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