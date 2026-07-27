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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Росіянин голим задом "знешкодив" український дрон-камікадзе. ВIДЕО 18+

Воїни підрозділу ударних БПлА Ptashka DoDo 5-ї окремої штурмової Київської бригади зафільмували черговий кумедний і водночас закономірний фінал російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри ліквідації чергового окупанта.

На відео зафіксовано, як український безпілотник влучає в оголений зад російського окупанта і завдає йому смертельних поранень.

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курйоз (300) дрони (8457) 5 ОШБр (180)
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Топ коментарі
+12
Вся суть кацапа-жопа гола і обсмалена,а рука до кулемета тянеться.Земля йому скловатою.
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27.07.2026 10:09 Відповісти
+9
Прямо в центр прінятія рєшеній.
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27.07.2026 10:23 Відповісти
+8
Здох підором .
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27.07.2026 10:20 Відповісти

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