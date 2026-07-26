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Пограничники PRIME уничтожили пушку Д-30, боекомплект и укрытия оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения PRIME 5-го пограничного отряда на Северо-Слобожанском направлении нанесли успешные удары по артиллерии, укрытиям и живой силе российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов пилоты ударных беспилотников уничтожили пушку Д-30, боекомплект, а также тайники российских военных вместе с пехотой.
Поражение артиллерии, запасов боеприпасов и укрытий противника существенно ослабляет его боевые возможности и затрудняет ведение наступательных действий на этом направлении.
Видео опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
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