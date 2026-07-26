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Прикордонники PRIME знищили гармату Д-30, боєкомплект і укриття окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу PRIME 5-го прикордонного загону на Північно-Слобожанському напрямку завдали успішних ударів по артилерії, укриттях та живій силі російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти ударних безпілотників знищили гармату Д-30, боєкомплект, а також схованки російських військових разом із піхотою.

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Ураження артилерії, запасів боєприпасів і місць укриття противника суттєво послаблює його бойові можливості та ускладнює ведення наступальних дій на цьому напрямку.

Відео опублікували у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

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Автор: 

армія рф (21946) ДПСУ Держприкордонслужба (6386) прикордонники (1273) знищення (10704) артилерія (938) дрони (8448)
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