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Прикордонники PRIME знищили гармату Д-30, боєкомплект і укриття окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу PRIME 5-го прикордонного загону на Північно-Слобожанському напрямку завдали успішних ударів по артилерії, укриттях та живій силі російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти ударних безпілотників знищили гармату Д-30, боєкомплект, а також схованки російських військових разом із піхотою.
Ураження артилерії, запасів боєприпасів і місць укриття противника суттєво послаблює його бойові можливості та ускладнює ведення наступальних дій на цьому напрямку.
Відео опублікували у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.
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