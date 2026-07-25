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Новини Відео Дрони проти окупантів Ліквідація російських окупантів
2 062 17

Рашист скиглить та показує наслідки удару українського дрона по бліндажу: "Большого я попытаюсь сейчас выкопать, но я не знаю". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий фільмує наслідки удару українського FPV-дрона по бліндажу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах рашист показує щонайменше 2 ліквідованих поплічників, а також знаходить військового з позивним "Большой" і скиглить, що намагатиметься відкопати його з-під завалів.

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"Вот, скорее всего, "Большой", военная разведка. "Большого" я не знаю... Я попытаюсь сейчас выкопать, но я не знаю", - скиглить рашист біля тіла свого поплічника.

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армія рф (21938) знищення (10694) ЗСУ (8878) дрони (8439)
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Топ коментарі
+3
Та нах*й той большой тобі потрібен? Хапай шинель та п*здуй додому, поки цілий.
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25.07.2026 17:18 Відповісти
+2
Москва чекає на такі удари
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25.07.2026 17:14 Відповісти
+2
Під@р показав свій обід і вечерю.
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25.07.2026 17:15 Відповісти

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