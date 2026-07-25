Рашист скиглить та показує наслідки удару українського дрона по бліндажу: "Большого я попытаюсь сейчас выкопать, но я не знаю". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий фільмує наслідки удару українського FPV-дрона по бліндажу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах рашист показує щонайменше 2 ліквідованих поплічників, а також знаходить військового з позивним "Большой" і скиглить, що намагатиметься відкопати його з-під завалів.
"Вот, скорее всего, "Большой", военная разведка. "Большого" я не знаю... Я попытаюсь сейчас выкопать, но я не знаю", - скиглить рашист біля тіла свого поплічника.
Топ коментарі
+3 Сергей Сергей #530107
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+2 Artcore
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+2 Trevo Trow
показати весь коментар25.07.2026 17:15 Відповісти Посилання
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