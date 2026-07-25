Рашист скиглить та показує наслідки удару українського дрона по бліндажу: "Большого я попытаюсь сейчас выкопать, но я не знаю". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський військовий фільмує наслідки удару українського FPV-дрона по бліндажу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах рашист показує щонайменше 2 ліквідованих поплічників, а також знаходить військового з позивним "Большой" і скиглить, що намагатиметься відкопати його з-під завалів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Вот, скорее всего, "Большой", военная разведка. "Большого" я не знаю... Я попытаюсь сейчас выкопать, но я не знаю", - скиглить рашист біля тіла свого поплічника.

Дивіться також: Дронарі батальйону SIGNUM перехопили 11 російських БпЛА, серед них ударний дрон БМ-70. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 6-го полку ССО Rangers штурмом захопили ворожий об’єкт, ліквідувавши окупантів. ВIДЕО