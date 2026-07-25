Дронарі батальйону SIGNUM перехопили 11 російських БпЛА, серед них ударний дрон БМ-70. ВIДЕО

Індустрія дронів

Бійці батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем перехопили та знищили низку російських безпілотників під час однієї з атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед знищених цілей - ударний БпЛА БМ-70, який окупанти застосовують для ударів по великих об'єктах, зокрема житлових будинках у прифронтових містах. Цей безпілотник здатний розвивати швидкість до 220 км/год, що суттєво ускладнює його перехоплення.

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Загалом українські захисники знищили 3 БпЛА "Гербера", 3 Supercam, 2 ZALA, БМ-70, КВО та "Орлан".

Відео бойової роботи оприлюднили військовослужбовці батальйону SIGNUM.

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