Дронарі батальйону SIGNUM перехопили 11 російських БпЛА, серед них ударний дрон БМ-70. ВIДЕО
Індустрія дронів
Бійці батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем перехопили та знищили низку російських безпілотників під час однієї з атак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед знищених цілей - ударний БпЛА БМ-70, який окупанти застосовують для ударів по великих об'єктах, зокрема житлових будинках у прифронтових містах. Цей безпілотник здатний розвивати швидкість до 220 км/год, що суттєво ускладнює його перехоплення.
Загалом українські захисники знищили 3 БпЛА "Гербера", 3 Supercam, 2 ZALA, БМ-70, КВО та "Орлан".
Відео бойової роботи оприлюднили військовослужбовці батальйону SIGNUM.
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