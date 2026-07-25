Дронщики батальона SIGNUM перехватили 11 российских БПЛА, среди них - ударный дрон БМ-70. ВИДЕО
Индустрия дронов
Бойцы батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем перехватили и уничтожили ряд российских беспилотников во время одной из атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди уничтоженных целей - ударный БПЛА БМ-70, который оккупанты используют для нанесения ударов по крупным объектам, в частности - по жилым домам в прифронтовых городах. Этот беспилотник способен развивать скорость до 220 км/ч, что существенно затрудняет его перехват.
Всего украинские защитники уничтожили 3 БПЛА "Гербера", 3 Supercam, 2 ZALA, БМ-70, КВО и "Орлан".
Видео боевых действий обнародовали военнослужащие батальона SIGNUM.
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