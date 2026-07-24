Отбитие танкового штурма РФ на Добропольском направлении операторами СБС. ВИДЕО

Бойцы пограничного подразделения "Феникс" ГПСУ совместно с другими подразделениями отразили попытку масштабного танкового штурма противника на Добропольском направлении.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.

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В ходе отражения атаки 22 июля было уничтожено 9 танков, 3 реактивные системы залпового огня "Град", 2 боевые бронированные машины.

Также ликвидированы 23 военнослужащих РФ.

"Кроме того, операторы нанесли поражение личному составу оккупантов, который перемещался на автомобильном транспорте в район боевых действий.



Под постоянным огневым контролем находятся и логистические маршруты оккупантов. Системное поражение транспорта и путей снабжения существенно затрудняет доставку боеприпасов, топлива, резервов и подкрепления на передовые позиции", — подчеркнули в СБС.

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