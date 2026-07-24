Відбиття танкового штурму РФ на Добропільському напрямку операторами СБС. ВIДЕО

Воїни прикордонного підрозділу "Фенікс" ДПСУ спільно з іншими підрозділами відбили спробу масштабного танкового штурму противника на Добропільському напрямку.

Про це повідомили Сили безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Під час відбиття атаки 22 липня було знищено 9 танків, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", 2 бойові броньовані машини.

Також ліквідовано 23 військових РФ.

"Крім того, оператори завдали ураження особовому складу окупантів, який переміщувався автомобільним транспортом до району бойових дій.



Під постійним вогневим контролем перебувають і логістичні маршрути окупантів. Системне ураження транспорту та шляхів постачання суттєво ускладнює підвезення боєприпасів, пального, резервів і підкріплення на передові позиції", - наголосили в СБС.

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