Відбиття танкового штурму РФ на Добропільському напрямку операторами СБС. ВIДЕО
Воїни прикордонного підрозділу "Фенікс" ДПСУ спільно з іншими підрозділами відбили спробу масштабного танкового штурму противника на Добропільському напрямку.
Про це повідомили Сили безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Під час відбиття атаки 22 липня було знищено 9 танків, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", 2 бойові броньовані машини.
Також ліквідовано 23 військових РФ.
"Крім того, оператори завдали ураження особовому складу окупантів, який переміщувався автомобільним транспортом до району бойових дій.
Під постійним вогневим контролем перебувають і логістичні маршрути окупантів. Системне ураження транспорту та шляхів постачання суттєво ускладнює підвезення боєприпасів, пального, резервів і підкріплення на передові позиції", - наголосили в СБС.
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