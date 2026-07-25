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Операторы РЭБ 413-го полка "Рейд" за 19 дней сбили почти 700 российских беспилотников

Операторы радиоэлектронной борьбы 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" продолжают эффективно сбивать российские беспилотники в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в период с 1 по 19 июля подразделение уничтожило 696 вражеских БПЛА, среди которых 646 FPV-дронов и 50 беспилотников типа "Молния".

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Благодаря ежедневной работе операторов РЭБ противник всё чаще теряет возможность эффективно применять собственные беспилотные системы, а украинские подразделения получают дополнительную защиту на поле боя.

Видео операторов РЭБ опубликовано в Telegram-канале Сил беспилотных систем.

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