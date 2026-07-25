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Новини Відео РЕБ Знищення російських безпілотників
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Оператори РЕБ 413-го полку "Рейд" за 19 днів придушили майже 700 російських безпілотників. ВIДЕО

Оператори радіоелектронної боротьби 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" продовжують ефективно придушувати російські безпілотники у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, упродовж періоду з 1 по 19 липня підрозділ придушив 696 ворожих БпЛА, серед яких 646 FPV-дронів та 50 безпілотників типу "Молнія".

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Завдяки щоденній роботі операторів РЕБ противник дедалі частіше втрачає можливість ефективно застосовувати власні безпілотні системи, а українські підрозділи отримують додатковий захист на полі бою.

Відео операторів РЕБ оприлюднили у телеграм-каналі Сил безпілотних систем.

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армія рф (21938) дрони (8439) РЕБ (238) Сили безпілотних систем (599)
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