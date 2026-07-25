Оператори РЕБ 413-го полку "Рейд" за 19 днів придушили майже 700 російських безпілотників. ВIДЕО
Оператори радіоелектронної боротьби 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" продовжують ефективно придушувати російські безпілотники у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, упродовж періоду з 1 по 19 липня підрозділ придушив 696 ворожих БпЛА, серед яких 646 FPV-дронів та 50 безпілотників типу "Молнія".
Завдяки щоденній роботі операторів РЕБ противник дедалі частіше втрачає можливість ефективно застосовувати власні безпілотні системи, а українські підрозділи отримують додатковий захист на полі бою.
Відео операторів РЕБ оприлюднили у телеграм-каналі Сил безпілотних систем.
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