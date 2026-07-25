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Новости Видео Дроны против оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Рашист скулит и показывает последствия удара украинского дрона по блиндажу: "Большого я попытаюсь сейчас выкопать, но я не знаю". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский военный снимает последствия удара украинского FPV-дрона по блиндажу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах рашист показывает как минимум двух убитых соратников, а также находит военного с позывным Большой и жалуется, что будет пытаться откопать его из-под завалов.

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"Вот, скорее всего, Большой, военная разведка. Большого я не знаю... Я попробую сейчас выкопать, но я не знаю", - скулит рашист около тела своего сослуживца.

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армия РФ (23790) уничтожение (10384) ВСУ (8167) дроны (7742)
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Топ комментарии
+6
Та нах*й той большой тобі потрібен? Хапай шинель та п*здуй додому, поки цілий.
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25.07.2026 17:18 Ответить
+5
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25.07.2026 18:13 Ответить
+4
Під@р показав свій обід і вечерю.
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25.07.2026 17:15 Ответить

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