Рашист скулит и показывает последствия удара украинского дрона по блиндажу: "Большого я попытаюсь сейчас выкопать, но я не знаю". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой российский военный снимает последствия удара украинского FPV-дрона по блиндажу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах рашист показывает как минимум двух убитых соратников, а также находит военного с позывным Большой и жалуется, что будет пытаться откопать его из-под завалов.
"Вот, скорее всего, Большой, военная разведка. Большого я не знаю... Я попробую сейчас выкопать, но я не знаю", - скулит рашист около тела своего сослуживца.
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+6 Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий25.07.2026 17:18 Ответить Ссылка
+5 Green Bill #603485
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+4 Trevo Trow
показать весь комментарий25.07.2026 17:15 Ответить Ссылка
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