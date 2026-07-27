Боєць бригади "Помста" фільмує ліквідованих окупантів у переліску: "Тіло спалене повністю! Як узагалі можна так згоріть?!". ВIДЕО 18+

Артилерист підрозділу "Unit-A" бригади "Помста" з позивним Абонент показав кадри лісосмуги, яка перетворилася на цвинтар для російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео зафіксовано десятки тіл російських військових, які вже перетворилися на скелети.

Судячи з кадрів, російське командування навіть не намагається евакуйовувати рештки своїх загиблих солдатів. Уся лісосмуга на десятки метрів уперед усіяна кістками окупантів, які прийшли на українську землю.

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