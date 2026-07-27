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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Боєць бригади "Помста" фільмує ліквідованих окупантів у переліску: "Тіло спалене повністю! Як узагалі можна так згоріть?!". ВIДЕО 18+

Артилерист підрозділу "Unit-A" бригади "Помста" з позивним Абонент показав кадри лісосмуги, яка перетворилася на цвинтар для російської піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео зафіксовано десятки тіл російських військових, які вже перетворилися на скелети.

Судячи з кадрів, російське командування навіть не намагається евакуйовувати рештки своїх загиблих солдатів. Уся лісосмуга на десятки метрів уперед усіяна кістками окупантів, які прийшли на українську землю.

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армія рф (21952) ДПСУ Держприкордонслужба (6387) знищення (10711)
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Топ коментарі
+15
**** приперлися в Україну щоб здохнути як худоба. Кацап то не людина.
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27.07.2026 11:31 Відповісти
+9
И ещё один интересный момент, кацапа со всеми зубами можно было эвакуировать и выставлять как ценный экспонат в любом антропологическом музее...
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27.07.2026 11:36 Відповісти
+8
Кацап гарне добриво для землі)))
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27.07.2026 11:31 Відповісти

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