Боєць бригади "Помста" фільмує ліквідованих окупантів у переліску: "Тіло спалене повністю! Як узагалі можна так згоріть?!". ВIДЕО 18+
Артилерист підрозділу "Unit-A" бригади "Помста" з позивним Абонент показав кадри лісосмуги, яка перетворилася на цвинтар для російської піхоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому відео зафіксовано десятки тіл російських військових, які вже перетворилися на скелети.
Судячи з кадрів, російське командування навіть не намагається евакуйовувати рештки своїх загиблих солдатів. Уся лісосмуга на десятки метрів уперед усіяна кістками окупантів, які прийшли на українську землю.
Топ коментарі
+15 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар27.07.2026 11:31 Відповісти Посилання
+9 Серый Вовк
показати весь коментар27.07.2026 11:36 Відповісти Посилання
+8 Лариса Немезида #551154
показати весь коментар27.07.2026 11:31 Відповісти Посилання
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